Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft de transfergeruchten rondom Max Verstappen ook meegekregen. De 94-jarige Brit vindt dat Verstappen vooral bij het team moet zijn waar hij gelukkig is.

Ecclestone is degene die het fundament heeft gelegd voor de hedendaagse Formule 1. Tot en met januari 2017 was hij eigenaar van de commerciële rechten van de koningsklasse, maar die verkocht hij aan de huidige eigenaar: Liberty Media. Hoewel Ecclestone dus geen rol meer speelt binnen de sport, laat hij zich nog regelmatig horen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen moet rijden waar hij gelukkig is

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk reikte hij de medailles op het podium uit en tegenover Sky Sports F1 legt hij uit wat hij vindt dat Verstappen moet gaan doen. Ecclestone zegt hierover: "Ik denk dat hij vooral moet zijn waar hij gelukkig is. Waar dat dan ook is. Zolang hij maar gelukkig is en kan presteren zoals hij dat nu doet. Het is geen coureur die zomaar wat aanmoddert. Hij is gewoon recht voor z’n raap in wat hij doet en wat hij zegt. Ik zie hem het liefst waar hij nu zit, maar dat gaan we zien."

Gerelateerd