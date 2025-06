'Mercedes laat deal met Verstappen klappen na pijnlijke boodschap'

Het Formule 1-team van Mercedes zou zich maar wat graag willen versterken met Max Verstappen (27). De contractverlenging met George Russell zou naar verluidt in de wacht zijn gezet omdat men onderhandelt met het kamp van Verstappen. Echter, Mercedes heeft een pijnlijke boodschap van hogere hand gekregen en moet de deal - die volgens Italiaanse media bijna rond zou zijn - mogelijk laten klappen.

Er wordt - nog steeds - veel over gesproken: Mercedes en Verstappen als nieuw huwelijk voor de toekomst. Hoewel laatstgenoemde alleen heeft erkend dat er een oriënterend gesprek is geweest, klinken er geluiden dat er op de achtergrond hard onderhandeld wordt om een overstap mogelijk te maken. Dit zou ook moeten verklaren waarom Russell nog steeds geen handtekening onder een contractverlenging heeft kunnen zetten. Maar hoe dichtbij Toto Wolff misschien ook is bij het vastleggen van Verstappen, er is nu slechts nieuws gekomen vanuit het moederbedrijf van Mercedes. De Daimler Groep, waar het Duitse automerk onderdeel van uitmaakt, moet bezuinigen vanwege de teruglopende automarkt.

Mercedes moet bezuinigen, Verstappen te duur

De BBC meldt dat de Duitse autoindustrie in een crisis verkeert nu de verkopen dalen. Mercedes zou enkele miljarden per jaar willen gaan bezuinigen. Hoewel Daimler 'slechts' een derde van de aandelen van het Formule 1-team van Mercedes in handen heeft, zullen alle ogen toch op hen gericht zijn wanneer er een 'onverantwoorde uitgave' wordt gedaan in de vorm van het contracteren van Verstappen. De regerend wereldkampioen is namelijk geen goedkope versterking. Het jaarsalaris van Verstappen werd in 2024 door Forbes geschat op een slordige 75 miljoen dollar, waarvan het basissalaris zo'n 60 miljoen dollar zou zijn.

Deal Mercedes en Verstappen was bijna in kannen en kruiken

In de huidige markt zou het onverkoopbaar zijn voor Mercedes om Verstappen aan te kondigen als een versterking als daar in twee jaar tijd minimaal 150 miljoen dollar in geïnvesteerd moet worden, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. "Het is zeer waarschijnlijk dat deze bruiloft [tussen Mercedes en Verstappen, red.], die anders binnen een paar dagen gevierd zou worden, ook dee keer weer uitgesteld zal worden. Misschien voorgoed, misschien niet. Veel zal afhangen van hoe competitief de Mercedes-AMG W17, de eenzitter die volgend seizoen het circuit op gaat, zal zijn", zo schrijven zij.

