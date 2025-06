De Formule 1 zal voorafgaand aan het seizoen van 2026 geen evenement meer organiseren waarbij de F1-teams gezamenlijk hun liveries voor dat jaar onthullen. Aan het begin van dit jaar werd de O2 Arena in Londen afgehuurd om een grootse opening van het 2025-seizoen te organiseren, maar dit krijgt geen vervolg, zo wordt exclusief gemeld door de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Om haar 75-jarig jubileum te vieren, organiseerde de Formule 1 begin dit jaar een groots evenement in de O2 Arena in Londen. Alle teams en coureurs waren tegelijkertijd aanwezig om hun nieuwe liveries aan het grote publiek te presenteren. Het werd een enorm spektakelstuk en voor velen smaakte dit naar meer. Voor hen is er echter slecht nieuws; de F1 heeft namelijk - in overleg met de teams - besloten het evenement niet te herhalen in 2026. De belangrijkste reen is dat het evenement van afgelopen februari bedoeld was om de 75e verjaardag van de F1 te vieren. Het zou daarom 'niet gepast' zijn om er een jaarlijks evenement van te maken.

Artikel gaat verder onder video

Evenement keert in de toekomst mogelijk terug

De keuze om een grootse opener voor het 2026-seizoen te laten schieten, betekent niet dat er nooit meer een gezamenlijke launch wordt georganiseerd. Het FOM zou de optie openhouden om het in de toekomst opnieuw te organiseren, mits daar een gepaste gelegenheid voor is. Men wil ook niet perse vasthouden aan de locatie in Londen, zo wordt gemeld. Het FOM zou er wel brood in zien om de locaties strategisch uit te kiezen, bijvoorbeeld om de populariteit van de F1 in een bepaald land een boost te geven.

F1 75 was een groot succes voor de sport

Hoewel het dus niet herhaald gaat worden op korte termijnm, was het F1 75-evenement was wel een groot succes. Het evenement trok maar liefst 1,1 miljoen live kijkers op YouTube en in totaal telde de uitzending 7,5 miljoen weergaven over verschillende platformen.

Gerelateerd