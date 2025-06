"Verstappen snuffelt rond bij vier F1-teams, Lindblad staat al klaar"

Max Verstappen (27) gaat op korte termijn vertrekken bij Red Bull Racing en zal dan in 2026 worden vervangen door Arvid Lindblad (17). Dat zou onder meer de reden geweest zijn voor Red Bull om een uitzondering te krijgen voor de superlicentie van het Britse supertalent. Dit stellen Jake Boys en Fabio Bocca in de inmens populaire Pitstop-podcast.

Iedereen is op dit moment lyrisch over Lindblad. dr. Helmut Marko en Christian Horner hebben al meermaals de loftrompet gestoken over de coureur die nu nog actief is voor Campos Racing in de Formule 2. Johnny Herbert stelde zelfs dat Lindblad op termijn beter kan worden dan Verstappen. Kortgeleden vroeg Red Bull bij de FIA al dispensatie aan voor Lindblad, waarmee hij voor zijn 18e verjaardag al uit mag komen in de koningsklasse van de autosport. De aanvraag werd goedgekeurd en hiermee lijkt Red Bull dezelfde weg te willen bewandelen als Mercedes deed met Andrea Kimi Antonelli. Het is tevens goed nieuws voor Red Bull met het oog op een mogelijke schorsing voor Verstappen. Red Bull heeft namelijk officieel geen reservecoureur in dienst.

"Verstappen wordt vervangen door Lindblad in 2026"

In de Pitstop-podcast, met 136k abonnees op YouTube en 272k volgers op Instagram, wordt de situatie omtrent Lindblad uitvoerig besproken. Daar wordt zelfs geclaimed dat Red Bull van plan is Lindblad in de Red Bull te zetten als Verstappen besluit te vertrekken voor 2026. "Max Verstappen wordt vervangen door Arvid Lindblad in 2026", zo stelt Fabio Bocca, één van de hosts in de podcast. Het zou alles te maken hebben met het feit dat het gros van de huidige Red Bull-coureurs zich niet heeft weten te bewijzen. Liam Lawson is teruggezet naar de Racing Bulls, terwijl zijn opvolger - Yuki Tsunoda - de verwachtingen ook niet waar weet te maken. Als Verstappen vertrekt, wil Red Bull waarschijnlijk beide stoeltjes opnieuw gaan vullen. Isack Hadjar en Lindblad lijken dan een toekomstbestendige keuze met veel potentie.

Red Bull will Lindblad ook gereed hebben voor schorsing Verstappen

"Red Bull vroeg een uitzondering aan voor de superlicentie van Arvid Lindblad", zo zegt Fabio. "Hij is 18 jaar in augustus." Jake haakt in: "Ik weet precies waarom zij [Red Bull] dat gedaan hebben. Want als Max Verstappen nog één strafpunt krijgt, dan wordt hij geschorst. Dus ze hebben overduidelijk Lindblad nodig om klaar te staan, want ze hebben niet echt een reservecoureur." Maar er is meer aan de hand, stelt Fabio.

Verstappen "snuffelt rond bij vier teams" in F1

"Vanaf deze zomer kan Max zijn clausule activeren om te vertrekken, nietwaar? Blijkbaar snuffelt hij rond bij vier verschillende teams op dit moment. Dus hoe ik het zie is, kan Lindblad met die licentie instappen voor een eerste vrije training dit jaar en doen wat Kimi [Antonelli] afgelopen jaar deed. Dit betekent dat Red Bull hem wil inzetten voor een vrije training, misschien al voor augustus", zegt Fabio.

Lindblad wordt overduidelijk klaargestoomd

Hij vervolgt: "En we kunnen Lindblad al in de Red Bull zien in Silverstone. Zag je laatst die video waarin een Red Bull-auto door het stadion van Leeds reed voor een sprintwedstrijd tegen de spelers? Lindblad zat achter het stuur. Ze geven hem deze kansen in een F1-auto.. Ik bedoel, dat moet iets betekenen. Al deze dingen beginnen zich op te stapelen", aldus Fabio, die afsluit met de claim dat Verstappen in 2026 dan zal worden vervangen door het Britse supertalent.

