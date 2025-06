Russell kijkt uit naar samenwerking met Verstappen bij Mercedes

Max Verstappen (27) wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het F1-team van Mercedes, maar van een daadwerkelijke overeenkomst ontbreekt nog ieder spoor. Dat Mercedes de contractverlenging van George Russell (27) op een laag pitje heeft gezet, wordt gezien als een teken dat men de deur openhoudt voor Verstappen, maar daar denkt Russell anders over. "Ieder team heeft twee stoeltjes", zo zegt hij.

Het zijn opnieuw Russell en Verstappen die de krantenkoppen domineerde. Dat was al zo na afloop van de Spaanse Grand Prix - en nu is dat wederom het geval, zij het met een compleet andere reden. Waar de twee coureurs in Spanje nog werden uitgelicht vanwege hun akkefietje in de slotfase van de race, verschijnen ze nu veelal in de bladen vanwege hun potentiële toekomst bij Mercedes. Er klinken geruchten dat Verstappen de plaats van Russell zou kunnen innemen bij het Duitse team. Die verhalen werden extra gevoed toen Toto Wolff na afloop van de Spaanse Grand Prix bijzonder mild bleef over de actie van Verstappen bij Russell. Ook het feit dat de contractonderhandelingen tussen Russell en Mercedes niet willen vlotten, zorgt voor olie op het vuur. Russell zelf ziet het echter anders, al ontkent hij niet dat ieder F1-team op de grid zou moeten proberen Verstappen te halen.

Russell wil graag samenwerken met Verstappen bij Mercedes

In een uitgebreid interview met Mundo Deportivo wordt Russell geconfronteerd met alle speculaties over Verstappen. Op de vraag of hem dat stoort, reageert hij: "Nee, helemaal niet. Er zijn twee stoeltjes in elk team." Hoewel Russell en Verstappen nou niet bepaald beste vrienden zijn, ziet de Brit er wel brood in om samen voor hetzelfde team te rijden. Hij ziet in de huidig Red Bull-coureur een absolute aanwinst voor Mercedes. "Ik heb al gezegd dat ik graag met Verstappen zou samenwerken", zo stelt Russell.

Russell zou voor Verstappen bij Mercedes gaan als hij teambaas was

En alle berichten dat teambaas Wolff loopt te flirten met Verstappen en op de achtergrond al zou werken aan een megadeal? Dat snapt Russell wel. De coureur uit King's Lynn zegt dat als hij zelf teambaas was geweest, hij ook alles in het werk zou stellen om Verstappen binnen te halen. "Als ik Toto was en je mocht iedereen kiezen, zou ik mezelf én Verstappen nemen", zo zegt Russell. "Dat is geen disrespect - dat is gewoon de realiteit."

Verstappen contracteren financiële uitdaging voor Mercedes

Nog even los van het feit of Verstappen wil, kan én mag vertrekken bij Red Bull Racing, zit Mercedes nog met een ander probleem inzake het aantrekken van de regerend wereldkampioen. Het merk Mercedes-Benz, dat onderdeel uitmaakt van de Daimler Groep die 33% van de aandelen van het F1-team in handen heeft, moet bezuinigen vanwege de teruglopende verkopen in de automarkt. De Italiaanse tak van Motorsport.com claimde zelfs te weten dat Mercedes de deal met Verstappen heeft laten klappen vanwege financiële redenen. Volgens hen zou de overeenkomst bijna in kannen en kruiken zijn geweest, maar gooit de financiële situatie van het automerk roet in het eten.