Grootste krant van Duitsland erkent ook: 'Mercedes geen optie meer voor Verstappen'

Max Verstappen (27) is om diverse redenen het onderwerp van gesprek binnen en buiten de paddock. Eén van de verhalen die veel aandacht krijgt, is zijn mogelijke transfer naar Mercedes in 2026 - of daarna. BILD, de grootste krant van Duitsland, schrijft nu - in navolging van de andere berichten - dat Mercedes niet langer een optie is voor de regerend wereldkampioen.

Eerder vandaag schreven wij al dat een huwelijk tussen Verstappen en Mercedes er op korte termijn waarschijnlijk niet gaat komen, mede omdat Mercedes vanwege plannen voor bezuinigingen vanuit de Daimler groep niet de financiële middelen kan aanspreken om de komst van de wereldkampioen mogelijk te maken. Mercedes-Benz heeft het, net als veel andere autofabrikanten, enorm zwaar in de huidige autoindustrie. De verkopen dalen en er moet bezuinigd worden. Een miljoenentransfer, zoals die van Verstappen, past dan niet in het financiële plaatje. Ook BILD, de grootste krant van Duitsland, erkent dat Mercedes geen optie meer is voor Verstappen.

Verstappen en zijn entourage passen niet in plan Mercedes

De Duitse boulevardkrant ziet Verstappen worstelen tijdens het 2025-seizoen, maar weet ook dat een vertrek bij Red Bull Racing eigenlijk helemaal geen optie is. Nog los van het financiële plaatje, wil Mercedes met "rust en continuïteit de weg naar de top" weer vinden. "Verstappen en zijn entourage zouden daar niet in passen", zo schrijft de krant. Ook zou teambaas Toto Wolff "zijn geloofwaardigheid in gevaar brengen" als hij Verstappen, kort na het aanstellen van Kimi Andrea Antonelli, plots weer het hof zou maken. Volgens BILD heeft Wolff maandenlang geprobeerd Verstappen te verleiden, maar zijn "de gemoederen bedaard".

De opties die Verstappen heeft, bestaan in werkelijkheid niet

En het wegvallen van Mercedes als optie, zorgt er eigenlijk voor dat Verstappen geen kant op kan, zo weten ook onze Oosterburen. "De waarheid is: de vele opties die Verstappen op het eerste gezicht lijkt te hebben, bestaan in werkelijkheid helemaal niet!", zo schrijft men met dikgedrukte letters. Mercedes is geen optie meer en datzelfde geldt ook teams als Ferrari en McLaren. Beide teams zijn al voorzien van een sterk rijdersduo. "De enige realistische optie die Verstappen nog heeft, is Aston Martin", zo laat de Duitse krant weten.

Verstappen nog niet overtuigd van Aston Martin

Echter, Verstappen lijkt (nog) niet overtuigd van Aston Martin. Wie zegt dat zij in 2026 plots wél een competitieve auto neer gaan zetten? "erstappen weet maar al te goed dat het Newey vijf jaar bij Red Bull heeft gekost voordat de renstal zijn eerste wereldtitel behaalde (met Sebastian Vettel in 2010). De Nederlander heeft absoluut geen zin (of geduld) om nog jaren te wachten op zijn volgende wereldtitel", zo klinkt het.

