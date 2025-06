Max Verstappen (27) staat bovenaan de lijst van het Formule 1-team van Mercedes als gewenste versterking voor 2026. Dit zegt George Russell (27), die momenteel zelf met Mercedes onderhandelt over een nieuw contract. Volgens de Britse coureur is het gewoon een feit dat Verstappen bij ieder F1-team bovenaan de lijst staat.

Russell beschikt over een aflopend contract bij de Zilverpijlen, maar is met zijn werkgever in gesprek om de overeenkomst te verlengen. De verwachting was echter dat een akkoord snel bereikt zou zijn, maar de onderhandelingen verlopen stroef. Sommigen suggereren dat Mercedes de onderhandelingen bewust afremt, omdat ze willen afwachten wat Verstappen gaat beslissen over zijn eigen toekomst. Als hij ervoor kiest om te vertrekken bij Red Bull Racing, wil Mercedes op de eerste rij zitten. In dat geval zou een aflopende verbintenis van Russell dan goed uitkomen. Russell zelf zegt echter dat er "vertrouwen is". Hij weet echter ook dat Mercedes zich graag wil versterken met Verstappen, maar volgens Russell zijn er "twee stoeltjes bij ieder F1-team" en zou hij "graag samenwerken" met Verstappen, zo schreven wij eerder vandaag al.

Verstappen staat bovenaan lijst Mercedes weet Russell

Russell houdt zich niet van de domme en realiseert zich echt wel dat zijn team vooraan in de rij wil staan als Verstappen op de markt komt. Volgens hem is het logisch dat de Nederlandse topcoureur bovenaan het lijstje prijkt bij teambaas Toto Wolff. "Als elk team in 2026 zijn ideale duo mocht samenstellen, stond Verstappen overal bovenaan. Dat is gewoon zo", aldus Russell in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo. Dat betekent echter niet automatisch dat Russell zijn plek bij Mercedes zou moeten opgeven, zo zegt hij. Dat zijn contract nog niet verlengd is, maakt het niet spannender voor hem persoonlijk. "Kijk, het is eigenlijk vreemd dat Leclerc vijf jaar tekent, Lando vijf jaar, Oscar drie jaar. Dat zijn ongewoon lange contracten. Mercedes werkt anders", aldus Russell.

Russell maakt zich geen zorgen om eigen contract

De 27-jarige coureur maakt zich - ondanks alle speculaties over Verstappen - dan ook geen zorgen over zijn toekomst. Hij weet dat hij het zelf in de hand heeft of hij op de grid blijft staan of niet. "Voor mij maakt het niet uit of ik wel of geen contract heb. Als je goed presteert, blijf je - anders niet. Kijk naar Ricciardo: hij had een contract, maar verloor zijn zitje. Of Pérez. Contracten betekenen weinig in de Formule 1", zo besluit de Mercedes-rijder.