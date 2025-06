Mercedes is een van de weinige teams op de F1-grid zonder een coureur te hebben bevestigd voor 2026. George Russell heeft nu in een interview toegegeven dat het onzeker is of hij volgend jaar blijft. Gaat hij in op de interesse van Aston Martin? Maakt hij op die manier plaats voor Max Verstappen?

Russell debuteerde in de Formule 1 in 2019 en reed eerst drie seizoenen mee in het achterveld met Williams. Valtteri Bottas werd voor 2022 aan de kant geschoven en dus kreeg Russell de promotie als nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. Helaas voor hem hadden nieuwe technische reglementen net hun intrede gedaan en kwam er een einde aan een periode van acht seizoenen waarin Mercedes de beste auto had. Russell heeft in drie en een half jaar tijd drie Grands Prix voor de Duitse formatie gewonnen. Door de slechte prestaties van Red Bull Racing zou Verstappen nadenken over een mogelijke overstap naar een ander team en misschien komt er een zitje vrij bij Mercedes. Aston Martin is naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van Russell, die eerlijk is over de onzekerheid rondom zijn eigen toekomst.

Russell is niet jaloers

Russell werd door Motorsport-Total gevraagd of hij niet een beetje jaloers is op zijn ploegmaatje Kimi Antonelli, die niet drie jaar bij Williams hoefde door te brengen, voordat hij bij Mercedes kwam, en of hij het vervelend vindt dat hij zo lang moet wachten om een competitieve auto te hebben. "Kijk naar Fernando [Alonso]. Hij debuteerde, won twee titels in zijn eerste vier jaar [bij Renault] en mensen zeiden: 'Hij gaat er tien winnen'", antwoordde de Brit. "Hij heeft sindsdien geen titel gewonnen. Of Sebastian [Vettel], die er vier won en daarna geen één meer. Kijk naar Michael Schumacher. Het kostte hem vijf jaar bij Ferrari, voordat hij zijn eerste titel won."

Onzeker over toekomst bij Mercedes

"Dit is mijn vierde jaar bij Mercedes, volgend jaar is mijn vijfde...", vervolgde Russell. Gevraagd of het zeker is dat hij in 2026 nog steeds voor de Zilverpijlen uitkomt, gaf hij eerlijk toe dat hij nog geen contract heeft: "Nee, dat is niet zeker. Niks is zeker. Maar als ik bij Mercedes blijf, dan zal het volgend jaar mijn vijfde seizoen met het team zijn. Niemand weet wanneer mijn tijd komt, maar je moet ervoor zorgen dat je consistent blijft presteren, blijft leveren. En wat er dan gebeurt, dat is afwachten."

