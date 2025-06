'F1 schrapt grootste deel winterstop, seizoen 2026 begint al in januari'

Als het huidige F1-seizoen ten einde loopt, zullen de teams en coureurs nauwelijks tijd hebben om zich weer helemaal op te laden, want de Formule 1 lijkt het seizoen van 2026 al af te gaan trappen in januari. Dit betekent dat de winterstop flink wordt ingekort, vergeleken met andere jaren.

Binnen de wereld van de Formule 1 staat alles inmiddels in het teken van 2026. Het is het jaar waarin het nieuwe technisch én motorisch reglement in werking treedt. Dit betekent dat de auto's compleet anders vormgegeven gaan worden en dat de aandrijflijn volledig onder het mes moet. Voor sommige teams is dit nog eens extra uitdagend omdat zij voor het eerst in zee gaan met een nieuwe motorpartner. Zo heeft Red Bull voor 2026 de handen ineengeslagen met Ford en gaat Aston Martin samenwerken met Honda. Tevens is 2026 het jaar waarin er in de vorm van Cadillac een elfde team aan de grid wordt toegevoegd. Bijzonder spannende ontwikkelingen en dat vergt de nodige voorbereiding. De Formule 1 gaat daarom een groot deel van de winterstop schrappen, zo is vrijwel zeker.

F1 haalt testdagen én eerste Grand Prix in 2026 naar voren

Het huidige F1-seizoen loopt op 7 december ten einde, wanneer de teams en coureurs hun laatste Grand Prix afwerken in Abu Dhabi. Normaliter volgt er daarna een wekenlange vakantie en hoeven de renstallen en coureurs pas eind februari weer acte de présence te geven tijdens de testdagen. Vervolgens duurt het vaak ook nog weer even voordat daadwerkelijk de eerste Grand Prix wordt verreden. Dit jaar stond de eerste Grand Prix, die in Australië, gepland op 16 maart, maar ook deze wordt door de Formule 1 in 2026 naar voren gehaald.

2025 in december ten einde, 2026 in januari van start

De testdagen voor 2026 worden flink uitgebreid van 3 naar 9 dagen en ze worden ook nog eens flink naar voren gehaald. Datzelfde geldt dus voor de eerste officiële race, die wordt vervroegd naar 8 maart. De teams en coureurs krijgen dus een kortere vakantie én intensievere start van het 2026-seizoen. Sterker nog: het huidige seizoen stopt pas in december en in januari moeten alle betrokkenen alweer aan de bak voor de aftrap van 2026.

Eerste officiële F1-testweek gaat al in januari '26 van start

Alles wijst er momenteel op dat de eerste testweek voor 2026 al in januari gaat plaatsvinden. Tussen 26 en 30 januari mogen de teams drie dagen uitkiezen die ze willen gebruiken om te testen met hun nieuwe auto's. Dit gebeurt dan op het Circuit de Catalunya in Barcelona én achter gesloten deuren. Vervolgens vliegt het F1-circus door naar Bahrein, waar men zeer waarschijnlijk van 12 t/m 14 februari haar tweede testweek afwerkt. Vervolgens is er van 18 t/m 20 februari nóg een derde en tevens laatste testweek. Wederom in Bahrein.

F1-coureurs krijgen ultrakorte vakantie in de winter

Van de winterstop zoals we die doorgaans kennen zal dus geen sprake zijn. De coureurs krijgen een sterk ingekorte vakantie en moeten zich dus in januari alweer melden voor de officiële start van het 2026-seizoen. Of zij blij zijn met deze ingekorte winterstop laat zich wel raden, maar voor de fans is het ongetwijfeld smullen geblazen; zij kunnen in de winter alweer actie en nieuws uit de wereld van de Formule 1 verwachten.