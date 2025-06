F1 organiseert 3 x 3 testdagen in Spanje én Bahrein voor 2026-seizoen

Voorafgaand aan de start van het 2026-seizoen krijgen de teams drie keer drie dagen de tijd om te testen met hun nieuwe bolides. De in totaal negen testdagen zullen worden afgewerkt in zowel Spanje en Bahrein. De F1 heeft ervoor gekozen de testdagen flink uit te breiden vanwege de ingrijpende reglementswijzigingen.

Gisteren maakte de Formule 1 haar kalender voor het 2026-seizoen bekend. Wederom staan er 24 Grands Prix op het programma en wederom wordt het seizoen afgetrapt in Australië en tot een einde gebracht in Abu Dhabi. Er worden vijf continenten aangedaan en ook Zandvoort staat nog eenmaal op de rol. Ook het aantal van zes sprintraces blijft intact. Er kan dus veel van hetzelfde worden verwacht volgend jaar, maar er zijn ook een aantal grote veranderingen. Zo staat de Grand Prix van Imola niet langer op de kalender en wordt deze vervangen door de gloednieuwe Grand Prix van Madrid. En wat te denken van het elfde team op de grid: Cadillac. Zij zullen in 2026 voor het eerst op de grid staan. Ook is er - vanwege de intrede van de nieuwe reglementen - flink gesleuteld aan het aantal testdagen.

Nieuwe reglementen zorgen voor extra F1-testdagen

De F1-teams zijn er al enige tijd mee bezig, maar in 2026 treedt een gloednieuw technisch én motorisch reglement in werking. Dit betekent onder meer een compleet vernieuwde power unit en dat brengt voor de teams vaak een enorme uitdaging met zich mee. Dit geldt des te meer voor teams als Red Bull Racing, die ook nog eens van motorpartner wisselen. Red Bull heeft een aantal uiterst sucessvolle jaren met Honda achter de rug, maar zal in 2026 rondrijden met een motor die is gefabriceerd met behulp van het Amerikaanse Ford. Om alles goed en uitgebreid te kunnen testen, heeft de F1 besloten het aantal testdagen te verruimen.

3 x 3 testdagen, één F1-testweek achter gesloten deuren

Er zullen voorafgaand aan het 2026-seizoen 3 x 3 testdagen worden afgewerkt, verspreid over Spanje (Barcelona) en Bahrein (Sakhir). Dit zijn 6 dagen meer dan de testdagen die de teams voor 2025 kregen toegewezen. Hoewel de exacte planning nog moet worden bevestigd, klinken er geluiden dat de eerste 'testweek' wordt afgewerkt achter gesloten deuren op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

