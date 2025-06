Hoewel George Russell nog steeds op weg lijkt naar een contractverlenging bij Mercedes, wijst The Times op interesse van Aston Martin in de Mercedes-coureur.

Russell en Kimi Antonelli hebben allebei nog geen krabbel gezet onder een nieuw contract bij de Zilverpijlen, al worden die handtekeningen op korte termijn wel verwacht. Toch doen er ook geruchten de ronde over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Mocht dat gebeuren, dan lijkt Mercedes bereid Russell te laten gaan. De Engelsman zou daarbij kunnen rekenen op interesse van twee andere teams.

Red Bull en Aston Martin

In april werd bekend dat Russell verkennende gesprekken heeft gevoerd met Red Bull. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner liet vorig jaar weten dat hij een 'dwaas' zou zijn om Russell niet in overweging te nemen als mogelijke coureur voor 2026. Volgens het Britse medium is daar nu ook interesse van Aston Martin bij gekomen. Het team zou zich hebben gemeld bij de drievoudig racewinnaar.

Aston Martin kampioenschapsteam in de maak?

Aston Martin heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het Formule 1-project. Inmiddels ontwerpt Adrian Newey, de meest succesvolle ontwerper in de geschiedenis van de sport, de wagen voor volgend jaar. In combinatie met gloednieuwe faciliteiten en de toetreding van motorpartner Honda, wordt verwacht dat het team in de toekomst om wereldtitels kan gaan strijden.

