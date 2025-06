Afgelopen weekend in Spanje werd TD018 van kracht en hoewel de impact op de pikorde aanvankelijk beperkt lijkt, heeft de FIA vóór de kwalificatie de voorvleugels van Ferrari aan extra controles onderworpen, zo meldt Formula Analisi Tecnica.

Met technische richtlijn 018 heeft de FIA de testmethodes voor de voorvleugels aangescherpt. Het doel is om de flexibiliteit van dit onderdeel te beperken. Teams maken hier gebruik van om op rechte stukken hoge topsnelheden te behalen, terwijl ze in bochten voldoende neerwaartse druk genereren voor extra grip. Hoewel de rangorde nauwelijks veranderd is, zijn de rondetijden wel omhoog gegaan. Vorig jaar pakte Lando Norris de poleposition met een 1:11.383; dit jaar was Oscar Piastri de snelste op zaterdag met een 1:11.546.

FIA bezocht Ferrari voordat kwalificatie van start ging

Het Italiaanse medium meldt dat Ferrari zich kort voor de start van de kwalificatie moest melden bij de FIA. Daarbij zou sprake zijn geweest van enige spanning. Technisch directeur Enrico Cardile was daarbij aanwezig, en na afloop vond er overleg plaats tussen Loïc Serra, Jérôme D’Ambrosio en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Waarom de FIA het team van Ferrari aan deze extra controle onderwierp, is niet duidelijk.

Ook meldt het medium dat de FIA dit seizoen al meerdere ontwerpen van de Ferrari-voorvleugel heeft afgekeurd, omdat deze niet aan de eisen voldeden. Opvallend is dat de extra controle alleen bij Ferrari plaatsvond, terwijl het niet om een nieuw onderdeel ging.

