Christian Horner heeft als teambaas invloed moeten inleveren, zo meldt F1-Insider. De huidige situatie bij het Oostenrijkse topteam zorgt voor een bijzonder slechte sfeer binnen het merk, en alle belangrijke beslissingen moeten tegenwoordig worden goedgekeurd door het hoofdkantoor van het energieblikjesmerk.

De relatie tussen Horner en de Oostenrijkse tak van het bedrijf zou op scherp staan. Horner kan daarentegen rekenen op de steun van de meerderheidsaandeelhouders van Red Bull, afkomstig uit Thailand. Oliver Mintzlaff, CEO van Red Bull, zou juist aan de andere kant staan en naar verluidt nu over de bevoegdheid beschikken om knopen door te hakken bij belangrijke besluiten.

'Macht Horner ingeperkt'

"De sfeer bij Red Bull zit op een dieptepunt, en dat komt vooral door Christian Horner. Daar komt nog bij dat Red Bull zijn macht heeft ingeperkt. De Brit heeft geen volmacht meer als het gaat om belangrijke beslissingen. Hij moet nu alles laten goedkeuren door het hoofdkantoor van het concern", zo schrijft het medium. De laatste beslissing die Horner zelfstandig mocht nemen, was de contractverlenging van Sergio Pérez, ruim twee jaar geleden.

Nog steeds onrustig achter de schermen bij Red Bull

Tegenover het medium legt Ralf Schumacher uit dat, hoewel de focus dit jaar vooral op de sportieve prestaties ligt, het achter de schermen nog steeds onrustig is bij Red Bull. "De waarheid is: het zijn niet alleen belangrijke medewerkers die Red Bull hebben verlaten vanwege Horner. Er zijn ook getalenteerde technici die in de toekomst niet naar Red Bull willen overstappen zolang Horner daar aan de leiding staat. Max Verstappen zou daar ook over moeten nadenken als het om zijn toekomst gaat", aldus Schumacher.