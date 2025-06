Het team van Red Bull Racing heeft volgens The Race een aanvraag ingediend voor een uitzonderingsregel ten gunste van talent Arvid Lindblad. De FIA zal de aanvraag komende week bespreken. Als deze wordt goedgekeurd, kan de jongeling mogelijk al vroegtijdig worden ingezet in de Formule 1.

Lindblad wordt door Red Bull gezien als een van de grote talenten van de toekomst. Momenteel komt hij uit in de Formule 2, waar hij tot nu toe al twee races heeft gewonnen. De 17-jarige Brit werd de afgelopen maanden genoemd als mogelijke vervanger van Liam Lawson bij de Racing Bulls, maar vanwege zijn leeftijd mag hij officieel nog niet deelnemen aan de koningsklasse. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zou Lindblad in het uiterste geval zelfs Max Verstappen kunnen vervangen, mocht de Nederlander in de komende twee races een strafpunt oplopen en daardoor een schorsing riskeren.

Deelname Formule 1

Voor deelname aan de Formule 1 gelden meerdere regels. Zo moeten coureurs minimaal 40 punten op hun superlicentie hebben en minstens achttien jaar oud zijn. Toch kan de FIA uitzonderingen maken, zoals vorig jaar gebeurde bij Kimi Antonelli. Artikel 13.1.2 van Bijlage L van de Internationale Sportcode van de FIA, dat betrekking heeft op superlicenties, stelt: "Naar eigen oordeel van de FIA kan een coureur die recentelijk en consequent uitzonderlijk talent en volwassenheid heeft getoond in formulewagens, een superlicentie krijgen op 17-jarige leeftijd."

Lindbland momenteel te jong

Lindblad wordt in augustus 18 jaar en zou dan volgens de standaardregels kunnen doorstromen naar de Formule 1. De aanvraag voor een uitzondering suggereert echter dat Red Bull hem mogelijk al eerder wil laten debuteren. De beslissing wordt volgende week genomen tijdens de bijeenkomst van de World Motor Sport Council van de FIA.

