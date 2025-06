Pierre Waché heeft de klachten over de moeilijk te besturen RB21 ook veelvuldig gehoord, evenals de lof voor de juist makkelijk te besturen VCARB 01 van de Racing Bulls. De Fransman onthult dat Red Bull geen kopie wil maken van de wagen van het zusterteam, maar wél wil kijken naar de sterke punten van die auto.

Hoewel de RB21 nog altijd sneller is dan de VCARB 01, is het lastig om die snelheid daadwerkelijk te benutten. Max Verstappen heeft herhaaldelijk gewezen op het smalle werkvenster van de auto, dat met de updates in Imola overigens al iets is vergroot. Toch legt de RB21 het qua bandenslijtage en race pace af tegen de MCL39 van McLaren, en Waché wil juist díe twee sterke punten van de VCARB 01 overnemen.

Geen kopie van Racing Bulls maken

In gesprek met de Turkse tak van Motorsport.com legt Waché uit dat een directe kopie van de Racing Bulls niemand blij zou maken: “We hebben geen kopie van de Racing Bulls nodig. Ik weet zeker dat Max niet blij zou zijn als we hem zo’n auto aanbieden. Hij is onze belangrijkste troef als het om resultaten gaat. We willen de algemene potentie van de auto niet verminderen, enkel om die makkelijker bestuurbaar te maken.” Wel zijn er kwaliteiten die het zusterteam momenteel beter onder controle heeft, zo voegt hij toe: "We willen juist Racing Bulls’ lage bandenslijtage en hoge racetempo naar ons toe trekken."

Feedback tweede coureur cruciaal

Daarnaast moet ook Yuki Tsunoda de wagen onder controle krijgen, want dat zou volgens Waché al veel verschil maken: "We zijn een team en verantwoordelijk voor het totaalresultaat. Daarom is het cruciaal dat ook de tweede coureur op hoog niveau presteert. Als technisch verantwoordelijke heb ik feedback nodig van beide rijders. De ideale situatie is dat ze nauw met elkaar samenwerken, maar dat is momenteel helaas niet het geval. Met Sergio Pérez is dat niet gelukt, met Liam Lawson evenmin. Nu proberen we het met Yuki Tsunoda. We geven hem alle mogelijke ondersteuning om meer te bereiken," besluit de technisch directeur van Red Bull.

