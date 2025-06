Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg heeft Mercedes het huidige seizoen al opgegeven. De Duitser verwijst naar informatie die hij heeft ontvangen, waaruit blijkt dat de Zilverpijlen 75 procent van hun ontwikkelingscapaciteit hebben verlegd naar de wagen voor 2026.

Het grondeffecttijdperk, dat in 2022 begon, blijkt niet het terrein waarop Mercedes uitblinkt. Het team domineerde vanaf 2014, mede dankzij een bijzonder sterke krachtbron, maar heeft sinds de invoering van de nieuwe regels slechts mondjesmaat zeges weten te boeken. Met de reglementswijzigingen van 2026 in het vooruitzicht, waarbij het accent weer iets meer op de krachtbron komt te liggen, lijkt Mercedes zich volledig te richten op het bouwen van een kampioenschapswinnende auto.

McLaren in luxepositie, andere teams moeten wikken en wegen

De teams zitten in 2025 in een spagaat. Het seizoen is pas een derde onderweg, maar sommige teams lijken het huidige jaar al te hebben opgegeven. McLaren heeft als dominante team de luxe om meer ontwikkelingswerk te stoppen in de wagen voor volgend jaar. De MCL39 is voorlopig nog niet te kloppen. Red Bull wil met Max Verstappen nog volop strijden om de titel en blijft daarom werken aan de doorontwikkeling van de RB21. Voor de overige teams is de wereldtitel uit zicht, en de vraag is dan ook wanneer zij besluiten om al hun middelen volledig op 2026 te richten.

Mercedes lijkt 2025 te hebben opgegeven

Mercedes heeft volgens Rosberg de knoop doorgehakt, zo vertelt hij bij de Turkse tak van Motorsport.com. "Ik heb gehoord dat Mercedes 75 procent van zijn middelen inzet op 2026. We zitten al in juni en er is niet veel tijd meer over tot het einde van dit seizoen", zo verklaart de kampioen van 2016.

