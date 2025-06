Hoewel in Spanje duidelijk werd dat McLaren nog steeds een maatje te groot is voor Red Bull Racing, stelt dr. Helmut Marko dat de RB21 in de basis net zo snel is als de MCL39. Wel moet alles op z’n plaats vallen en dat is in de afgelopen races niet altijd gelukt.

Sinds vorig jaar is McLaren het team geworden om te verslaan. De papaja-oranje brigade heeft met de MCL39 een wagen gebouwd die op veel circuits een voorsprong heeft op de rest van het veld. Toch kan Red Bull op een goede dag het McLaren-duo dwarszitten, al lukt dat lang niet altijd. Max Verstappen heeft zelf al verklaard dat hij dit jaar niet meedoet om de titel, maar bij ServusTV ziet Marko nog wel kansen voor de viervoudig wereldkampioen.

Werkvenster

De RB21 kan op dit moment nog niet meekomen met de MCL39, zo bleek in Barcelona. “Op dit moment niet, dat moet ik openlijk toegeven. Dat maakt het nog lastiger. Max moet echt op de limiet rijden, iedere ronde weer. Alleen hij kan omgaan met deze auto,” aldus Marko. De updates die in Imola arriveerden, hebben gezorgd voor een breder werkvenster, maar het is niet eenvoudig om dat optimaal te benutten. “Onze auto heeft nu een breder window, en als alles samenkomt, dan zijn we net zo snel als McLaren. Maar dat lukt slechts één keer in de drie à vier races, terwijl McLaren er altijd staat.”

In 2012 is Red Bull ook teruggekomen van achterstand

Verstappen heeft momenteel een achterstand van 49 punten op klassementsleider Oscar Piastri. Hoewel dat gat aanzienlijk is, ziet Marko nog steeds kansen. Hij verwijst daarbij naar het verleden. “Tenzij we deze zwaktes snel kunnen elimineren, wordt het heel lastig. De achterstand is groot, ik geloof 49 punten. Maar in 2012 stonden we met Sebastian [Vettel] 44 punten achter op [Fernando] Alonso, en dat hebben we nog goedgemaakt. We geven dus niet op.”