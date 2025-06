De 61-jarige Brad Pitt is de afgelopen jaren regelmatig in de Formule 1-paddock gesignaleerd, vanwege de opnames van zijn F1-film. Die film gaat eind deze maand in première. In een interview met GQ onthult de acteur dat hij geen ambitie heeft om een echte Formule 1-coureur te worden, nu hij heeft gezien hoeveel "gezeik" die over zich heen krijgen.

De langverwachte Formule 1-film verschijnt eind deze maand en moet vooral in de Verenigde Staten zorgen voor een boost in de populariteit van de sport. In aanloop naar het raceweekend in Monaco kregen de coureurs alvast een voorvertoning. Carlos Sainz was na afloop duidelijk: hij vond de film vooral leuk als je weinig weet van Formule 1, hardcore fans zullen het volgens hem waarschijnlijk "iets te Amerikaans" vinden.

Isolatie van zijn acteur VS coureur

Pitt vergelijkt zijn leven als acteur met dat van een Formule 1-coureur. "Er is zeker sprake van isolatie, of zelfs eenzaamheid, als je het gevoel hebt dat dingen niet op hun plek vallen. Maar meestal leidt alles tot iets groters en kun je vanzelf doelen stellen. Die isolatie blijft altijd wel bestaan, al is die niet per se negatief. Het vereist constante inspanning en een voortdurende innerlijke discussie," legt hij uit.

'F1-coureurs krijgen zoveel gezeik over zich heen'

Volgens Pitt is het leven van een acteur niet eenvoudig, maar alsnog een stuk lichter dan dat van een Formule 1-coureur. "Ik denk dat wij het niet makkelijk hebben, maar die gasten staan nog veel meer onder een vergrootglas. Ze krijgen zóveel gezeik over zich heen, dat shockeerde me echt. Ze moeten een dikkere huid hebben dan wij. Tegelijkertijd zijn er zóveel mensen die denken dat ze dit ook zomaar kunnen, alleen maar omdat ze hard over de snelweg rijden of zoiets," aldus Pitt.

