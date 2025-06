De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een nieuw publiek aan zich weten te binden dankzij de docuserie Drive to Survive. De serie toont gesprekken en momenten die tijdens het seizoen niet op tv te zien zijn, maar in Spanje was Max Verstappen het even zat om voortdurend afgeluisterd te worden.

De Netflix-serie Drive to Survive roept al jaren gemengde gevoelens op. De serie portretteert niet altijd de werkelijke verhaallijnen, maar kiest vaak voor een sensationelere versie om de kijker te blijven boeien. Zo is er geen seizoen voorbijgegaan waarin Verstappen niet als ‘de slechterik’ werd neergezet. Vooral in het meest recente seizoen kwam er flinke kritiek op die invalshoek.

Werkelijkheid VS DTS

In maart verscheen het zevende seizoen van de serie, waarin een fragment zat dat voor de nodige vraagtekens zorgde. Verstappen kon in Miami 2024 prima leven met de eerste overwinning voor Lando Norris. In de serie kwam hij echter chagrijniger over dan hij in werkelijkheid was. “De serie wordt geproduceerd onder enorme tijdsdruk, en soms worden er fouten gemaakt. Wanneer die worden opgemerkt, zoals dit jaar met bepaalde beelden van Max na de Grand Prix van Miami, doen we ons best om die onbedoelde fouten te corrigeren,” verklaarde een producent destijds.

Verstappen grijpt in, in Spanje

Ook in Spanje werd Verstappen weer gevolgd. Samen met Lando Norris en Gabriel Bortoleto liep hij door de pitstraat, terwijl een geluidsman van Drive to Survive probeerde mee te luisteren naar hun gesprek. Toen Verstappen dit doorhad, greep hij direct in en duwde de microfoon resoluut weg. Bekijk hier de beelden.

