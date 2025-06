Sky Sports F1-commentator David Croft gelooft weinig van de berichtgeving van Aston Martin over de blessure van Lance Stroll. 'Crofty' stelt dat, als Aston Martin Stroll echt al zes weken in de gaten houdt, het team Felipe Drugovich al vóór de kwalificatie in de auto van de Canadees had moeten zetten, zodat er zondag twee auto's op de startgrid zouden staan.

Aston Martin verklaarde zaterdagavond, naar aanleiding van het terugtrekken van Stroll, dat de Canadees al wekenlang last had van een oude polsblessure. "Als gevolg hiervan heeft zijn medische team bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een procedure zal ondergaan om deze problemen te verhelpen voordat hij zich richt op zijn herstel", zo verklaarde het team. Toch doen er verhalen de ronde die het statement van Aston Martin in twijfel trekken. Stroll zou volgens de BBC een woede-uitbarsting hebben gehad vanwege zijn uitschakeling in Q2, waarbij hij naar verluidt diverse teamleden zou hebben uitgescholden. Hoofdmonteur Harry Rush liet echter weten dat daar niets van klopt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoofdmonteur van Stroll reageert op vermeende woede-uitbarsting na uitschakeling in Q2

Verhaal klopt volgens 'Crofty' niet

'Crofty' gaat in de The F1 Show-podcast dieper in op de situatie en uit zijn twijfels over het officiële verhaal: "Ik geloof niets van het verhaal dat ze hem ‘al zes weken in de gaten houden’. Als ze hem echt al zes weken monitoren, dan zouden ze - in het belang van het team - Lance nooit in de auto hebben gezet tijdens de kwalificatie, als het punt bereikt is waarop hij mogelijk niet fit genoeg is om de race te rijden. Dan zouden ze [Felipe] Drugovich inzetten." Daarnaast strookt het officiële verhaal volgens Croft niet met wat er tijdens de kwalificatie op de baan gebeurde: "Lance rijdt een ronde waarmee hij zich als zevende plaatst in Q1. Hij is dus duidelijk fit genoeg om op een bepaald moment tijdens die kwalificatiesessie goed te presteren."

Wel of geen woede-uitbarsting?

Daarnaast heeft Aston Martin de geruchten over een woede-uitbarsting van Stroll tegengesproken, maar 'Crofty' heeft iets anders gehoord: "Ik heb gehoord dat er is gegooid met een helm, zelfs zo erg dat de helm mogelijk beschadigd is geraakt. Zo groot was de kracht toen dat ding tegen de muur sloeg. Er was ook veel gescheld en geschreeuw. Lance heeft al eerder tegen muren geslagen, al waren het wel scheidingswanden, wat hem niet per se veel pijn zou doen. Dat heb ik al eerder gehoord bij Aston Martin."

Gerelateerd