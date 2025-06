Afgelopen weekend moest Lance Stroll de Grand Prix van Spanje uiteindelijk overslaan. De Canadees had te veel last van een eerder opgelopen blessure, maar ook de verhalen over een woedende Stroll in de pitbox na de uitschakeling in Q2 deden de ronde. Harry Rush, de hoofdmonteur van Stroll bij Aston Martin, reageert op die berichten.

Zaterdagavond werd bekend dat Stroll de rest van het raceweekend in Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan, omdat hij volgens het team last had van zijn pols, iets wat verband zou houden met de blessure die hij in 2023 opliep. Destijds brak de Canadees beide polsen tijdens een fietsongeluk.

'Stroll uitgevallen tegen teamleden en sloeg pitbox kort en klein'

De BBC meldde vervolgens zondagochtend dat Stroll zijn geduld verloor in de pitbox, toen hij aan het einde van Q2 werd uitgeschakeld. De Canadees was iets meer dan een halve seconde langzamer dan teamgenoot Fernando Alonso. "In de paddock ging het gerucht rond dat Stroll spullen in de garage stukmaakte en teamleden uitschold", zo schreef het medium. Een woordvoerder bevestigde daarnaast dat "Lance boos was."

Hoofdmonteur reageert

Harry Rush, de hoofdmonteur van Stroll bij Aston Martin heeft al die berichten ook gelezen en stelt dat het verhaal wel iets anders in elkaar zit. Dat Stroll misschien een woede-uitbarsting heeft gehad, dat laat Rush voor wat het is, maar volgens hem heeft Stroll het team niet uitgescholden, zo laat hij weten op Instagram. "Uitgevallen tegen teamleden? Totaal niet waar", zo zet Rush dat recht.

