De teambaas van McLaren, Zak Brown, spreekt zich uit over 'zijn' F1-coureur Oscar Piastri. Het 24-jarige talent kent een uitstekende start aan het nieuwe seizoen en staat aan kop voor het coureurskampioenschap.

De Australiër staat momenteel op 99 punten, gevolgd door teamgenoot Lando Norris die het moet doen met 89 punten. Na een teleurstellende kwalificatie tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië moest Norris zijn leiding afstaan aan zijn directe concurrent én teamgenoot. Bij het team van de Oranje Papaya's heerst momenteel veel zelfvertrouwen. De teambaas van McLaren gooit daar nog een schepje bovenop door veel vertrouwen uit te spreken naar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Spektakel laat op zich wachten, of...?

“Mijn boodschap aan iedereen is: ik denk dat hij vanaf nu alleen maar beter wordt,” zegt Brown tegen F1 TV. Toch wil Brown niet alles op Piastri schuiven, hij wil Norris ook de nodige complimenten geven: “We hebben twee nummer-éénen,” legt Brown uit. “Ik vind dat ze gelijkwaardig zijn en elkaar hard bestrijden.” Maar het echte spektakel tussen de twee coureurs moet nog komen. Er zit nog veel meer in het vat voor beide coureurs volgens de teambaas: “Die échte, epische strijd moet nog komen, en ik kijk ernaar uit.”

Terugblik op eerdere uitspraken

Hiermee doelt Brown op een mogelijke botsing tussen beide coureurs. In een eerder interview met de openbare media sprak hij het volgende uit: "Als je twee coureurs hebt, of ze nu in hetzelfde team zitten of niet, die 24 races lang naast elkaar rijden, dan gaat er een keer iemand een rem missen." Brown maakt zich er echter geen zorgen over: "Als het gebeurt, zien we het gewoon als een race-incident. Ze zijn geen van beiden opvliegend, dus we verwachten geen problemen in het team."

Botsing niet uitgesloten

Tijdens het interview geeft Brown nogmaals aan dat er geen man overboord is als de twee coureurs een keer botsen: “Ze racen hard en fair; iedereen wacht op dat grote moment, maar intern zal het voor ons nauwelijks een issue zijn.” Ook geeft hij aan: “Het is niet de vraag óf, maar wanneer. Twee topcoureurs die vaak naast elkaar rijden, er gaat dan iets gebeuren, dat is racen, en dat vind ik juist mooi.”

