Red Bull lijkt zelf geen echte stappen te zetten om de huidige situatie te verbeteren. Dat contrast valt des te meer op als je naar McLaren kijkt, zo werd besproken in de GPFans Raceteam-podcast.

De mening aan tafel is duidelijk: "Red Bull doet niks, in mijn optiek dan, om de situatie te veranderen. Kijk, er worden coureurs vervangen, maar wanneer wordt er nou een keer een technische man vervangen? Wanneer halen zij nou een keer Rob Marshall terug, die toen is weggeplukt door McLaren... Wanneer zetten ze eens zo'n stap?", begint tafelgenoot Remy Ramjiawan

Organisatie bij McLaren loopt voor op Red Bull

Bij McLaren is het volgens presentator Sebastiaan Kissing een stuk beter georganiseerd. "Ik denk dat McLaren dat beter aanpakt door bijvoorbeeld een Zak Brown wat meer als een hoofdfiguur neer te zetten. En dan wat meer te delegeren. Stella zit daar nu, en dat vormt echt een geheel." Bovendien straalt Brown volgens Kissing vertrouwen uit. "Hij is ook een van de enigen die zegt: Verstappen? Helemaal leuk dat hij misschien op de markt komt, maar ik ben tevreden met mijn line-up", zo concludeert hij.

Brown kan Verstappen niet weigeren

Toch gelooft Ramjiawan er geen seconde van dat Brown écht zou weigeren als Verstappen beschikbaar komt. "Als Verstappen echt weg wil bij Red Bull en hij [Brown] kan hem binnenhalen, dan doet hij dat in een heartbeat. Echt waar. Hij kan wel zeggen dat hij blij is met zijn line-up, maar als je Verstappen kan krijgen, dan doe je dat."

McLaren moet bij komst Verstappen kiezen voor Norris

En als dat gebeurt, moet er iemand wijken. "Laat ik vooropstellen: ik vind Piastri beter dan Norris. Maar als ik de teambaas van McLaren was, had ik Piastri eruit gezet. Dat klinkt heel gek, maar Norris en Verstappen zouden iets meer complementair aan elkaar zijn. Verstappen wordt dan de onbetwiste nummer één, Norris de onbetwiste nummer twee. Ik denk dat Norris niet in de buurt komt van Verstappen." En dat is precies de reden waarom het volgens hen zou werken: "Anders heb je twee kemphanen in één team. En ik denk dat McLaren dat niet wil."

