Waar rook is, is vuur. Dat vertelt Zak Brown, de CEO van het kampioenschapsleidende McLaren, over de situatie bij Red Bull Racing. Max Verstappen twijfelt over waar hij vanaf 2026 in de Formule 1 moet rijden. Brown geeft toe dat hij de Nederlander liever niet richting Mercedes ziet vertrekken.

Er staan ons twee grote, spannende dingen voor het F1-seizoen van 2026 te wachten: voor welk team gaat Max Verstappen rijden en welk team gaat het meest competitief zijn? Verstappen geeft toe "nog geen besluit te hebben genomen" over waar hij volgend jaar instapt. Hij kan natuurlijk zijn Red Bull-contract uitzitten, ondanks dat de Oostenrijkse formatie steeds verder terugvalt achter McLaren, Ferrari en Mercedes. Of de viervoudig wereldkampioen kiest voor de Zilverpijlen. Momenteel verwacht men dat Mercedes het het beste voor elkaar heeft, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede gaan doen.

Verstappen in een Mercedes is verontrustend

"Zij houden ervan om voor McLaren te racen en wij houden er van dat ze voor McLaren racen", begon Brown tegenover Viaplay, benadrukkend dat hij, ten opzichte van Horner en Red Bull, zich niet hoeft druk te maken over de toekomst van zijn coureurs. "In dat opzicht zijn we gewoon een nieuwsgierige toeschouwer. Maar als Max in een Mercedes terechtkomt, dan is dat zeker verontrustend. Het is namelijk een team dat stappen aan het maken is. Stop je Mercedes in een Mercedes, dan wordt het nagelbijten."

Ramp voor Red Bull

"Ik denk dat het een ramp zou zijn voor Red Bull, als hij daar vertrekt", vervolgde de Amerikaan over Verstappen. "Het is duidelijk dat hij het team op zijn schouders draagt. Ik geloof ook dat waar rook is, is vuur. Als jij me vraagt wie volgend jaar mijn coureurs zijn, dan kan ik je dat meteen vertellen, maar daar lijkt er een boel gekibbel te zijn. Dan heeft hij misschien wel een contract, dan misschien weer niet." Brown kan wel om de situatie lachen. "Ik kan alleen maar toekijken. Maar wat ik denk, als hij zeker wist dat hij in de Red Bull-auto zou zitten in 2026, dan zou hij dat wel zeggen, wanneer er naar gevraagd wordt."

