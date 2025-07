Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het onrealistisch om te verwachten dat de power unit van Red Bull in 2026 direct beter zal zijn dan die van Mercedes. De teambaas is zich ook bewust van de geruchten over een mogelijke transfer van Max Verstappen. Hij geeft aan graag een nieuwe dominante periode met de Nederlander te willen ingaan, maar lijkt zich ondertussen ook voor te bereiden op een eventueel vertrek.

De teams beginnen langzaam maar zeker het accent te verleggen naar volgend jaar. Niet alleen krijgen we te maken met compleet nieuwe wagens, ook de power units zullen volledig vernieuwd zijn. Voor Red Bull betekent dat een primeur: het team zal in 2026 voor het eerst in de geschiedenis racen met zelfgebouwde motoren.

Sport beweegt in golfbewegingen

Red Bull heeft het stokje overgedragen aan McLaren als het momenteel dominante team, en volgens Horner, die onder andere bij PlanetF1 zijn verhaal doet, is dat heel normaal: “Alles verloopt in cycli, en de sport ook. We hebben twee ongelooflijk succesvolle periodes gehad in de Formule 1, en wat we nu willen doen is bouwen aan de volgende cyclus.” Daarbij is de teambaas open over de positie van Verstappen, die volgens de geruchten zijn opties onderzoekt: “Natuurlijk willen we dat graag met Max doen, maar we begrijpen de druk die er volgend jaar zal zijn als we als nieuwe motorfabrikant instappen.”

Red Bull Powertrains niet direct beter dan Mercedes

Horner zou het vreemd vinden als Red Bull ineens een betere motor weet te bouwen dan Mercedes: “Verwachten dat we volgend jaar al voor Mercedes liggen, is onrealistisch. Het zou gênant zijn voor Mercedes als dat zo is of voor eender welke fabrikant. Maar ik denk dat we in een competitieve positie zullen zitten, mogelijk vergelijkbaar met waar we nu staan ten opzichte van andere motorleveranciers.”

Rekening houden met vertrek Verstappen

Verstappen is momenteel de drijvende kracht binnen Red Bull, en hoewel Horner hem liever niet ziet vertrekken, wil hij hem ook niet tegenhouden. “Max is natuurlijk een essentieel onderdeel van ons team en dat is hij eigenlijk al bijna tien jaar. De bedoeling is om dat voort te zetten, maar er komt een dag of dat nu over één jaar is of over een paar jaar dat er geen Max meer is. Daar moet je altijd rekening mee houden. Het team moet blijven kijken naar en investeren in de toekomst. Hopelijk duurt dat nog vele jaren, maar je weet het nooit.”

De vergelijking wordt getrokken met het vertrek van Sebastian Vettel eind 2014. “Ik herinner me dat Dietrich Mateschitz toen tegen me zei: ‘We hebben de beste coureur niet nodig als we de beste auto niet hebben.’ Op dat moment ging het om het bouwen van een team.”

