Nadat Oscar Piastri op Silverstone zijn tijdstraf van tien seconden had uitgezeten, kwam hij als tweede weer de baan op. De Australiër vroeg om een teamorder, die er uiteindelijk niet kwam, en legde tijdens de persconferentie na de race uit waarom hij daarom had gevraagd.

Piastri kreeg een straf van tien seconden omdat hij achter de safety car op de rem trapte. Dat gebeurde op het moment dat de safety car zijn lichten had gedoofd. Op dat moment moet de leider in de race een constante snelheid aanhouden om gevaarlijke situaties te voorkomen. De Australiër was zichtbaar niet blij met de straf, en ook Max Verstappen vond die wat vreemd, zo liet hij weten.

Piastri verklaart vraag om teamorder

Nadat Piastri de straf had uitgezeten, gaf hij via de boordradio aan dat als McLaren de straf ook oneerlijk vond, een teamorder een logische vervolgstap zou zijn. Hij wilde vervolgens samen met Norris vechten om de overwinning. Die teamorder kwam er uiteindelijk niet, maar Piastri legt uit dat hij het móést proberen: "Ik denk niet dat er iets mis mee is," zo opent hij. Toch zou hij daarmee Norris benadelen, die niets verkeerds deed. "Lando heeft niets verkeerd gedaan. Ik denk niet dat het bijzonder eerlijk zou zijn geweest om te wisselen, maar ik dacht: ik kan het in elk geval vragen," gaat hij verder.

Sterker terugkomen

Inmiddels bedraagt Norris’ achterstand slechts acht punten en dus beloven de komende races razendspannend te worden. "Het verandert niet veel voor het kampioenschap. Ik heb het gevoel dat ik vandaag goed werk heb geleverd. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat is alles wat telt, en ik zal de frustratie gebruiken om ervoor te zorgen dat ik later nog wat races win."

