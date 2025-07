Dat de band tussen Max Verstappen en Nico Hülkenberg goed is, bleek zondagmiddag na de behaalde derde plek van de Duitser. Verstappen keek achteraf namelijk terug op een ‘waardeloze race’, maar noemde het podium van 'The Hulk' als hoogtepunt. Na het vallen van de vlag reed Verstappen naast zijn collega en kwam er ook een vuistje uit de cockpit.

De Grand Prix van Groot-Brittannië leverde genoeg gespreksstof op, maar één van de grootste verhalen was toch wel het podiumplekje van Hülkenberg. De Duitser heeft er 239 races op moeten wachten, maar kon in Silverstone eindelijk zijn hoogste klassering tot nu toe noteren met de behaalde derde plaats.

Felicitaties Verstappen

Na afloop vertelde Hülkenberg bij Viaplay: “Max en ik gaan al een hele tijd terug, je weet wel, vanaf de kartdagen toen we nog tieners waren. Ik denk dat we veel respect voor elkaar hebben. Ik bedoel, ik heb in ieder geval veel respect voor hem, snap je. Wat hij doet, waar hij voor staat... een geweldig mens.” Nadat de vlag viel in Silverstone, zocht Verstappen in zijn RB21 direct de C45 van Hülkenberg op en juichte hij alsof hij zelf de race had gewonnen. Bekijk hier de beelden.

