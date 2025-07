De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull is nog altijd geen zekerheid volgens Erik van Haren na het recente ontslag van Christian Horner. Het vertrek van Horner, die sinds 2005 aan het roer stond van het team uit Milton Keynes, heeft een aardverschuiving teweeggebracht in de Formule 1. Hoewel het misschien een move is om de viervoudig wereldkampioen te behouden, is het nog maar de vraag of hij dat ook gaat doen.

Het heeft er alle schijn van dat het ontslag van Horner te maken heeft met de gespannen relatie tussen de Brit en Jos Verstappen, de vader van Max. Ondertussen zijn er ook al gesprekken geweest tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en de Nederlander over een mogelijke overstap en dus lijkt het allemaal nog verre van zeker. Verstappen heeft een prestatieclausule in zijn contract staan, waardoor hij het team aan het einde van het jaar kan verlaten als de omstandigheden daar om vragen.

Artikel gaat verder onder video

Problemen met de auto

Van Haren stelt dat het ontslag van Horner niet automatisch betekent dat Verstappen bij Red Bull blijft: "Ik denk dat wat het belangrijkst is voor Verstappen, is dat het team stappen maakt met de auto. Ze hebben veel problemen met deze auto. Ze willen meer prestaties en dan kunnen ze de beslissing nemen: is dit ons team voor de toekomst, ja of nee", vertelt hij in gesprek met Sky Sports. Momenteel bezet de Oostenrijkse formatie natuurlijk slechts de vierde plek in het wereldkampioenschap en dat is verre van voldoende.

Beslissing voor de zomerstop

Van Haren vervolgt: "Ik denk dat deze beslissing [met Horner] is genomen om meer rust in het team te krijgen, maar ook om misschien tegen Verstappen te zeggen: dit is voor jou een goed moment om te blijven. Misschien geeft het Red Bull een betere kans om hem in het team te houden, maar dat is op dit moment geen garantie." De prestaties van de auto zullen dus een belangrijke rol gaan spelen in de beslissing van Verstappen, zo stelt Van Haren. Hij denkt dat de Limburger voor de zomerstop in augustus een beslissing gaat nemen: "Ik denk dat hij deze maand zijn beslissing zal nemen. Ze hebben nog twee raceweken te gaan voor de zomerstop, dus hij heeft veel tijd om na te denken en ook om te zien hoe de auto presteert," zo besluit de journalist van De Telegraaf.