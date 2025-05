Na de F1 Grand Prix van Miami hebben we een kwart van het seizoen achter de rug. Na de eerste zes races van de 24 races dit seizoen kunnen er conclusies getrokken worden over Max Verstappen, Lewis Hamilton en Oscar Piastri, maar ook over Ferrari, Aston Martin en Red Bull Racing. De belangrijkste conclusies na twee maanden racen op een rijtje.

Piastri momenteel de kopman van McLaren

Na zes races is het geen geheim dat McLaren, op wel soort circuit en in welke omstandigheid dan ook, de beste auto van de grid heeft en het aan Lando Norris en Oscar Piastri is om het maximale uit de auto te halen. Zeker Norris heeft het hier tot nu toe lastig mee, terwijl Piastri eigenlijk op de race in Australië na nog niet op een fout te betrappen is geweest en vier races op zijn naam schreef van de eerste zes. McLaren zal het niet zo uitspreken, vooral ook omdat het bij de constructeurs waarschijnlijk niet spannend gaat worden en team orders wat minder belangrijk zullen zijn voor dat kampioenschap, maar momenteel is Piastri de favoriet voor de titel.

Verstappen, Russell en Leclerc maximaliseren

De voornaamste uitdagers van het duo van McLaren zijn George Russell en Verstappen van Mercedes en Red Bull Racing gebleken. Voor zowel Russell als Verstappen geldt dat ze het met een mindere auto moeten doen die zeker tijdens de race niet op kan tegen de auto van McLaren. Russell en Verstappen doen echter het maximale met hun auto en zijn eigenlijk in 2025 nog niet op een fout te betrappen geweest. Met hun aantal punten, 99 punten voor Verstappen en 93 punten voor Russell, houden ze voorlopig hun titelkansen in leven. Het is aan Mercedes en Red Bull om met upgrades te komen die de auto dichter in de buurt van McLaren gaan brengen.

Van Leclerc kan eigenlijk hetzelfde gezegd worden, behalve dan dat hij in Miami voor de Sprint een foutje maakte waardoor hij niet mee kon doen. Voor de rest is ook Leclerc nog niet echt op een fout te betrappen geweest en is het vooral de auto van Ferrari, plus de strategische blunder in Australië en de DSQ in China, die ervoor zorgen dat Leclerc maar 53 punten heeft en niet dichter in de buurt van Russell en Verstappen zit. Zo gaat Leclerc ook in 2025 geen kans krijgen om voor de titel te gaan, een kans die hij nog steeds niet gehad heeft.

Antonelli maakt van alle rookies meeste indruk

Artikel gaat verder onder video

Dan naar de rookies. Van alle rookies rijdt Andrea Kimi Antonelli weliswaar in de beste auto, maar de prestaties van de Italiaan zijn indrukwekkend te noemen. Met 48 punten en in elke race een finish in de top zes (buiten de Grand Prix van Bahrein) doet hij het op eigen kracht fantastisch en consistent zonder veel fouten. Zijn elfde plaats in Bahrein had ook een P6 of P7 kunnen zijn als Mercedes hem niet een extra pitstop had laten maken.

Isack Hadjar en Oliver Bearman maken bij Racing Bulls en Haas een prima indruk in een auto waarmee een plek net in de top tien het maximaal haalbare is. Hadjar domineert zijn teamgenoot Liam Lawson, terwijl Bearman zich tot nu toe prima kan meten met Esteban Ocon. Allebei de coureurs hebben al punten achter hun naam staan. Dit kan van Gabriel Bortoleto niet gezegd worden. Dat is op zich ook vrij logisch, aangezien hij in de auto van Sauber moet rijden elk weekend. Dit is duidelijk de minste auto van de grid die op topsnelheid na niks goed kan en eigenlijk een auto is waarmee je niet echt competitief kunt zijn op zondag. Het is voor Bortoleto dan ook lastig om zich echt te laten zien.

Lawson en Doohan al vervangen

Toch doet hij het beter dan twee andere rookies, ondanks dat Lawson eigenlijk geen rookie meer is. Lawson had het lastig tijdens zijn twee weekenden namens Red Bull, werd vervolgens teruggezet naar Racing Bulls en heeft sindsdien ook weinig indruk gemaakt. De Nieuw-Zeelander heeft in de vier races voor Racing Bulls meer penalty's en straffen dan punten verzameld en is nog steeds puntloos na zes races.

Doohan is na zes races door Alpine en Flavio Briatore aan de kant gezet. De auto van Alpine is niet zo sterk als eind vorig jaar het geval was, maar Pierre Gasly heeft laten zien de laatste drie weken dat er wel degelijk wat mogelijk is met die auto. Meer dan Doohan liet zien. Teambaas Oliver Oakes, die hem in de auto wilde houden, is inmiddels vertrokken en vervangen door Briatore. Zijn eerste beslissing was om Franco Colapinto vijf races de kans te geven in de auto van Alpine en dan in de zomer weer te evalueren. Doohan is zijn stoeltje in ieder geval kwijt.

Ferrari snijdt vooral zichzelf in de vingers

De start van het seizoen voor Ferrari is vrij dramatisch geweest. Tijdens de eerste twee raceweekenden in Australië en China ging het meteen flink fout. In Melbourne werd de verkeerde strategische keuze gemaakt met allebei de auto's, terwijl in China allebei de auto's een DSQ kregen. De vier raceweekenden daarna bleken er minder fouten gemaakt te worden, maar toen werd vervolgens pijnlijk duidelijk dat de auto van Ferrari simpelweg de vierde auto van de grid is momenteel.

Zeker op zaterdag, maar ook op zondag, is de auto van Ferrari zeker niet zo goed als die van McLaren en Mercedes. Ook Verstappen in de Red Bull uitdagen heeft er in 2025 eigenlijk nog niet ingezeten, terwijl het team wel Yuki Tsunoda voor kan blijven. Er is dus veel werk aan de winkel voor Ferrari, waar de drastische veranderingen ten opzichte van de auto van eind 2024 tot nu toe totaal niet goed uitpakken.

Hamilton ook bij Ferrari weer zoekende

Hamilton, en met hem veel mensen, zullen na zijn overstap van Mercedes naar Ferrari hebben gehoopt dat de auto van het Italiaanse team hem wel zou liggen nadat hij het in 2022, 2023 en 2024 enorm lastig had in de auto's van dit nieuwe tijdperk. Tot nu toe is in 2025 gebleken dat dit echter niet het geval is en dat ook dit seizoen het achtste kampioenschap er voor Hamilton niet in lijkt te zitten.

Hamilton kon eigenlijk alleen in China en Miami zich echt meten met Leclerc, die in de andere vier weekenden duidelijk de betere coureur was op zowel zaterdag als zondag en het onderlinge duel op allebei de dagen momenteel overtuigend wint. Voor Hamilton zal de hoop inmiddels gericht zijn op 2026 en de nieuwe auto's, de laatste echte kans die hij gaat krijgen om zijn achtste titel te veroveren.

Aston Martin legt focus vol op 2026

Dat Sauber een moeizaam seizoen tegemoet zou gaan had iedereen wel verwacht en dat Aston Martin zich zou focussen 2026 en de nieuwe reglementen was ook geen geheim. Toch is de auto van Aston Martin nog langzamer dan van tevoren werd verwacht. Fernando Alonso heeft al flink wat DNF's achter zijn naam staan en kent een vrij ongelukkig seizoen, terwijl Lance Stroll zijn punten tot nu toe vooral heeft veroverd door de omstandigheden in Australië, de DSQ's in China en de omstandigheden tijdens de Sprint in Miami.

Aston Martin gat vol voor 2026 met Fernando Alonso en Lance Stroll als rijdersduo, met de hoop dat de auto snel is en Adrian Newey en Honda wederom een gouden combinatie blijkt te zijn zoals ze dat bij Red Bull ook waren. Dit zal de kans op de komst van Verstappen eind 2026 kunnen vergroten, zeker als blijkt dat Red Bull niet goed is begonnen aan het nieuwe tijdperk. Tot die tijd zal het voor Lawrence Stroll en zijn team geduldig afwachten zijn tot het seizoen 2025 voorbij is.

Pikorde in F1

Richting de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola en de Grand Prix van Spanje in Barcelona zullen de teams voor het eerst massaal met upgrades komen en gaan ook de nieuwe tests van de FIA in omtrent de voorvleugel. De pikorde na zes races kan daardoor wel op de schop gaan. Voor nu is het, zoals eerder gesteld, duidelijk dat McLaren de snelste auto heeft en vooral op het gebied van bandendegradatie enorm veel wint ten opzichte van de concurrentie.

Mercedes is achter McLaren de meest stabiele factor geweest, met Red Bull en Ferrari die daarachter om P3 strijden. Williams is van de teams in het middenveld het beste geweest en kan - afhankelijk van het circuit - zelfs de topteams soms uitdagen. Vervolgens heb je Haas, Racing Bulls en Alpine die elkaar afwisselen en waarbij het vooral afhangt van het circuit en de omstandigheden. Aston Martin en Sauber hebben momenteel de minste auto van de grid.

Gerelateerd