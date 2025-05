George Russell kwam als derde over de streep in de F1 Grand Prix van Miami, maar hier hing meerdere uren na de wedstrijd een vraagteken boven. Red Bull Racing had namelijk een protest ingediend. Maar deze werd afgewezen, en dus bleef Russell voor Max Verstappen en mocht hij zijn podium behouden. De Brit ging in op het protest en vertelde over zijn buikpijn.

Verstappen was het snelst in de kwalificatie en mocht vanaf de pole position beginnen. Het kwam echter niet als een verrassing dat McLaren de betere racepace had. Oscar Piastri wist als eerste langs de Limburger te komen, voordat ook Lando Norris na een rondenlange strijd een succesvolle inhaalpoging kon doen. Verstappen hoopte aan schadebeperking te kunnen doen door als derde te finishen, maar een virtual safety car voor de stilgevallen Ollie Bearman gaf Russell de kans om een pitstop te doen en voor Verstappen te blijven. De Mercedes-coureur had in tegenstelling tot Verstappen nog niet de bandenwissel gedaan. En zo werd Russell derde voor de Red Bull van de regerend wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell gelooft voorlopig nog niets van versoepeling vloekstraffen: "Woorden betekenen niets"

Red Bull tekent protest aan

Verstappen kon Russell niet bijhouden in de slotfase en verloor per ronde enkele tienden. Hij werd door race-engineer Gianpiero Lambiase aangespoord om binnen vijf seconden van de Mercedes te blijven. Red Bull Racing besloot namelijk na de race protest aan te tekenen tegen Russell, omdat ze vonden dat hij niet genoeg had afgeremd voor de gele vlaggen die uithingen voor de stilgevallen Gabriel Bortoleto. De Oostenrijkse formatie hoopte dat Russell een tijdstraf van vijf seconden zou krijgen, wat Verstappen weer P3 zou geven, maar het protest werd afgewezen. Gevraagd door Viaplay over het 'incident', zei Russell: "Ik ben van mijn gas gegaan." Een kort, maar krachtig statement.

OOK INTERESSANT: Russell verwacht geen impact op McLaren van TD018: 'Geheim van McLaren zit in de banden'

Enorme maagkramp voor Russell

Russell wilde het interview met de Scandinavische streamingdienst graag snel afsluiten, want hij voelde zich niet lekker. "De auto was heel stijf afgesteld. Tijdens de laatste 15 ronden kreeg ik heel erg last van maagkramp. Nu ik eenmaal sta, voelt het alsof er een baby in me zit. Ik weet niet wat het is, maar... Ik voel me wel oké, maar ik kan gewoon niet staan, zo veel maagkramp heb ik." Hij zou uiteindelijk de persconferentie overslaan.

Gerelateerd