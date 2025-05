George Russell gelooft voorlopig nog maar weinig van de woorden van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De voorzitter liet afgelopen maandag via social media weten dat de strenge straffen voor vloeken mogelijk opnieuw worden overwogen. De Mercedes-coureur stelt echter dat iedereen van alles kan overwegen, maar dat hij pas iets gelooft als er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Eind januari kondigde de FIA aan dat het in diskrediet brengen van de autosportbond zwaar bestraft zal worden. Daaronder valt ook het gebruik van grove taal. Rallycoureur Adrien Fourmaux was de eerste die hiervoor werd bestraft; hij moest uiteindelijk 10.000 euro betalen. Na de race in Djedda wachtten veel fans op een reactie van Max Verstappen, die een tijdstraf kreeg na een incident met Oscar Piastri. Die reactie bleef echter uit, omdat Verstappen niets wilde zeggen wat tegen hem gebruikt kon worden. Als reactie daarop lijkt de FIA-voorzitter de regels nu opnieuw te willen bekijken, maar volgens Russell blijven het vooralsnog loze woorden.

Woorden betekenen niets

Tijdens de persconferentie in Miami geeft de Brit aan dat hij blij is met de veranderde toon, maar dat woorden op zichzelf nog niets betekenen. "Ja, conceptueel klopt het wel. Maar we willen zien dat dit soort dingen ook daadwerkelijk gebeuren, in plaats van dat er alleen maar wordt gezegd dat iets wordt overwogen. We overwegen tenslotte allemaal van alles," legt de Mercedes-coureur uit. Ook verwijst hij naar de eerdere oproep van de coureurs: "Wij zijn duidelijk geweest: we willen verandering. Zodra die veranderingen zijn geïmplementeerd, kan ik er commentaar op geven. Op dit moment wordt er echter alleen nog maar over nagedacht. Woorden betekenen niets, totdat er daadwerkelijk verandering wordt doorgevoerd," aldus Russell.

