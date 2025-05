Red Bull Racing tekende na de F1 Grand Prix van Miami protest aan tegen George Russell en dus moest de Mercedes-coureur zich na de wedstrijd meteen melden bij de stewards. Het protest gaat echter de prullenbak in en dus komt Max Verstappen toch niet terug op het podium. Carlos Sainz en Pierre Gasly komen net als Russell onbestraft weg.

Verstappen mocht vanaf de pole position vertrekken op het Miami International Autodrome. Zijn RB21, met de rem- en balansproblemen, was niet opgewassen tegen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De Limburger had nog wel de snelheid om derde te worden, maar een virtual safety car voor Ollie Bearman viel de goede kant op voor Russell. Hij had nog geen pitstop gemaakt en kon deze dus doen terwijl Verstappen niet vol gas mocht. Zo finishte de Mercedes-coureur op het podium voor Verstappen.

Horner en Wolff kibbelen in de paddock

Red Bull was echter van mening dat Russell te snel had gereden onder gele vlaggen voor Gabriel Bortoleto. De Oostenrijkse formatie lanceerde een protest bij de FIA. Christian Horner kreeg vervolgens bezoek van Toto Wolff en Russell en ze begonnen te kibbelen over het protest. "Dus, zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, hebben we een protest aangetekend bij de FIA met betrokking tot George Russell", vertelde Horner daarna tegenover de aanwezige media in Florida. "We kunnen aan de hand van de GPS-data vrij duidelijk zien dat hij wel van het gas ging, maar niet genoeg snelheid minderde. In de reglementen staat expliciet dat je snelheid moet minderen, maar zijn auto bleef accelereren, alleen in iets mindere mate dan normaal."

Interesting gathering as @GeorgeRussell63 and Toto Wolff chat to Christian Horner and other @redbullracing guys - RUS was questioning the RBR protest about his alleged yellow flag offence...: pic.twitter.com/gY4vKTotne — Adam Cooper (@adamcooperF1) May 4, 2025

FIA wijst protest af

Ten ongenoegen van Red Bull hebben de stewards besloten het protest af te wijzen en dus verlaat Verstappen Miami met een magere 12 puntjes. De telemetrie van Russell zou hebben laten zien dat hij ongeveer 25 procent van het gaspedaal ging en dat het koppel in de Mercedes met ongeveer 30 procent was afgenomen. Volgens de reglementen rondom gele vlaggen moet je snelheid minderen, maar daarbij gaat het niet om absolute snelheid, maar de snelheid vergeleken met hoe hard je normaal gesproken door een baangedeelte rijdt. Volgens de FIA reed Russell duidelijk langzamer, ook al werd er een beetje geaccelereerd.

Sainz en Gasly werden eveneens onderzocht voor het te hard rijden onder gele vlaggen, de coureurs die uiteindelijk op P9 en P13 respectievelijk eindigden, kregen ieder geen straf opgelegd.

