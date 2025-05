Max Verstappen en Lando Norris zijn beiden onder de indruk van wat Kimi Antonelli vooralsnog heeft laten zien in de Formule 1. Het achttienjarige talent van Mercedes legde in Miami beslag op pole position voor de sprintrace.

Kimi Antonelli debuteert dit seizoen in de Formule 1. Met zijn leeftijd van slechts achttien jaar is de beslissing van Toto Wolff om hem direct bij Mercedes - een topteam in de Formule 1 - te plaatsen, een gewaagde geweest. Vooralsnog lijkt het echter een uitstekende zet. Antonelli maakt weinig rare fouten als rookie en wordt zichtbaar in hoog tempo sneller. In de kwalificatie voor de sprintrace in Miami, verraste hij zelfs vriend en vijand door er met pole position vandoor te gaan.

Verstappen onder de indruk

Op de persconferentie na afloop krijgt Verstappen de vraag hoe hij kijkt naar wat Antonelli tot nu toe heeft laten zien: "Mij verrast het niet", klinkt het lovend. "Als je begint in de Formule 1, moet je ontzettend veel leren. Om nu al op deze snelheid te rijden, is erg indrukwekkend. Maar tegelijkertijd verbaast het mij niet. Hij wordt alleen maar beter, om eerlijk te zijn. Zo simpel is het."

Ook Norris lovend over Antonelli

Ook Lando Norris heeft een hoge pet op van de Italiaan: "Hij rijdt met een reden in de Formule 1. Alles wat hij tot nu toe in zijn carrière in het racen heeft gedaan, is erg indrukwekkend geweest. Hij heeft een hele goede teammaat die Lewis Hamilton de afgelopen jaren verslagen heeft, dus als hij nu in staat is om die teammaat - dan hebben we het over George [Russell] te verslaan, dan doet hij het overduidelijk heel goed."

