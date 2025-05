Volgens George Russell zal Mercedes geen last ondervinden van Technische Richtlijn 18, die vanaf de Grand Prix van Spanje van kracht wordt. De FIA scherpt met deze nieuwe richtlijn de testmethodes rond flexibele vleugels aan. De verwachting is dat vooral McLaren hierdoor getroffen zal worden, al denkt de Engelsman dat dit wel mee zal vallen.

Sinds vorig jaar zijn de flexibele vleugels weer onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Het gebruik van flexibele onderdelen is overigens van alle tijden, al probeert de FIA hier via diverse maatregelen een stokje voor te steken. Flexibele vleugels leveren in de basis namelijk een aanzienlijk voordeel op: ze behouden de neerwaartse druk in bochten en zorgen op rechte stukken, dankzij het flexen, voor een hogere topsnelheid.

Impact TD018 op McLaren volgens Russell nihil

In gesprek met het Spaanse DAZN legt Russell uit dat iedereen uitkijkt naar de invoering van TD018. Toch verwacht de Mercedes-coureur dat de impact op McLaren minder groot zal zijn dan de meeste mensen denken. "Het weekend in Barcelona wordt interessant vanwege de reglementswijziging, maar het geheim van McLaren zit hem in de banden, niet in iets anders dat door de nieuwe regel wordt beïnvloed," aldus Russell.

McLaren innoveert met remmen MCL39

Vooral de remtrommels van de MCL39 vallen op. Het papaja-oranje team lijkt overigens niets te doen wat buiten de reglementen valt met betrekking tot de remmen. Wel lijken ze iets te hebben gevonden om de banden langer in het optimale werkvenster te houden. Waar de concurrentie vaak halverwege de race door het rubber heen is, heeft McLaren dan vaak nog marge over. Afgelopen weekend in Miami werd die dominantie nog eens bevestigd: Oscar Piastri wist namelijk de race in de Amerikaanse badplaats te winnen en kwam maar liefst 37 seconden vóór nummer drie Russell over de streep.

