Het geduld van de Thaise meerderheidsaandeelhouders van Red Bull Racing begint op te raken, en daarvoor lijkt Christian Horner het veld te moeten ruimen. Het Italiaanse Autosprint wijst naar de updates in Imola als evaluatiemoment. Mocht Red Bull er niet in slagen het tij te keren, dan lijkt de onlangs vertrokken Alpine-teambaas Oliver Oakes de beste papieren te hebben om Horner bij Red Bull op te volgen.

Dinsdag kwam het toch wel redelijk verrassende nieuws naar buiten dat Oakes zijn functie als teambaas van Alpine heeft neergelegd. Executive Advisor Flavio Briatore zal daarom de taken op zich nemen die Oakes voorheen uitvoerde. De Engelsman sloot zich vorig jaar aan bij Alpine, en inmiddels is er een duidelijke lijn voorwaarts zichtbaar. Zonder opgave van reden werd het nieuws gisteren bekendgemaakt, en inmiddels wordt Oakes gelinkt aan Red Bull.

Steun meerderheidsaandeelhouders Red Bull loopt terug

Horner kan bij Red Bull namelijk rekenen op de steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouders, maar die steun begint af te brokkelen. Dit heeft te maken met de sportieve prestaties, en dan vooral met het gebrek aan competitiviteit ten opzichte van McLaren. "Het Thaise blok is verantwoordelijk voor het redden van Horner aan het begin van 2025. Die steun lijkt nu echter te verdampen. Mocht Horner Red Bull daadwerkelijk verlaten, dan blijft Helmut Marko aan. Die is immers verbonden aan het Oostenrijkse gedeelte van Red Bull," zo schrijft FormulaPassion.

Oakes vervanger van Horner?

Het lot van Horner hangt af van de updates die volgende week op de RB21 worden geïntroduceerd tijdens het raceweekend in Imola. Mocht die niet het gewenste effect hebben, dan komt Horners positie als teambaas van Red Bull in gevaar. Eén van de namen die genoemd wordt, is Oakes, van wie dinsdag bekend werd dat hij Alpine heeft verlaten.

