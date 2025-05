Max Verstappen bleef puntloos tijdens de zaterdagsrace voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij kreeg na afloop van de Sprint een tijdstraf aan zijn broek. Omdat de korte race achter de safety car eindigde, viel de coureur van Red Bull Racing terug naar de laatste positie. De FIA heeft echter een oplossing, al is deze nog niet in de koningsklasse geïmplementeerd.

Verstappen was op weg naar de derde plaats achter de McLarens. Vanwege een opdrogende baan, werden er pitstops gemaakt om van de intermediates naar de slicks te wisselen. Red Bull stuurde Verstappen weg in het pad van Kimi Antonelli. De Limburger raakte de Mercedes en kreeg hier een tijdstraf van 10 seconden voor. Liam Lawson en Fernando Alonso crashten in de slotfase, resulterend in een safety car tot aan het vallen van de zwart-witgeblokte vlag. Omdat het hele veld dicht bij elkaar zat, viel Verstappen terug van P4 naar P17. Natuurlijk voelt dat niet helemaal eerlijk. De stewards hebben vorig jaar tijdens de sprintrace van de FIA Formule 2 in Qatar al geëxperimenteerd met een eerlijkere oplossing voor een tijdstraf achter de safety car.

Posities terugzetten in plaats van tijdstraf

F2 in Qatar eindigde achter de safety car vanwege een crash tussen Antonelli en Kush Maini, terwijl Paul Aron en Ritomo Miyata ieder nog straffen moesten incasseren. In plaats van tijdstraffen besloten de stewards om de twee coureurs een bepaald aantal plekken achteruit te zetten. Dit staat nergens in het sportief reglement van F2, maar wel in de International Sporting Code van de FIA - om precies te zijn in Bijlage L, Hoofdstuk IV, Artikel 2.d.

Aron was als vijfde over de streep gekomen, maar kreeg vanwege contact met Victor Martins twee plaatsen straf en werd dus geklasseerd als zevende. Had hij een tijdstraf van 5 seconden gekregen, zou de Est slechts vijftiende zijn geworden. Miyata kreeg in totaal zes plaatsen straf vanwege twee ongelukken en werd teruggezet van P7 naar P13 van de achttien overgebleven deelnemers.

"Aangezien de race onder safety car-omstandigheden finishte, besloten de stewards, met gebruik van hun discretie, dat het terugzetten qua posities in de klassering eerlijker was dan de normale tijdstraf", legden Eric Barrabino, David Domingo en Andrew Mallalieu.

Het kan zijn dat de Formule 1 dit vroeg of laat gaat overnemen. Het komt namelijk vaker voor dat regelwijzigingen, waar mogelijk, eerst worden uitgeprobeerd in juniorkampioenschappen, voordat het in de koningsklasse wordt geïntroduceerd.

