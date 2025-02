Er bestaat een mogelijkheid dat het uitdelen van straffen in de Formule 1 op de schop gaat, wanneer een Grand Prix achter de safety car finisht. De stewards in het FIA Formule 2-kampioenschap probeerden al een nieuw systeem uit tijdens het raceweekend op het Lusail International Circuit in Qatar.

Slechts 11 van de tot dusver 1125 verreden Grands Prix zijn onder safety car-omstandigheden beëindigd: Canada in 1999 en 2014, Australië en Italië in 2009, Monaco in 2010, Brazilië in 2012, China in 2015, Bahrein in 2019 en 2020, Italië in 2022 en Australië in 2023. Wanneer het F1-veld achter de Aston Martin of Mercedes-AMG met de welbekende gele lichtjes rijdt, zit iedereen natuurlijk dichtbij elkaar. Dat betekent dat een tijdstraf voor een overtreding veel meer pijn doet dan normaal. Neem bijvoorbeeld Carlos Sainz die 5 extra seconden aan zijn broek kreeg in Melbourne twee jaar geleden door contact bij een van de vele herstarts met Fernando Alonso, die overigens het podium terugkreeg dankzij een rode vlag; de Madrileen zakte daardoor van de vierde plaats helemaal naar de twaalfde stek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ben Sulayem wil stapje verder gaan met FIA-gedragsregels: "Misschien boardradio's uitschakelen"

Eerlijkere manier van bestraffen?

Na de sprintrace van de FIA Formule 2 in Qatar probeerden de stewards, Eric Barrabino, David Domingo en Andrew Mallalieu, een nieuwe straf uit om dit soort 'oneerlijkheid' te voorkomen. De wedstrijd eindigde achter de safety car vanwege de crash tussen Andrea Kimi Antonelli en Kush Maini, terwijl Paul Aron en Ritomo Miyata ieder nog straffen moesten incasseren. In plaats van tijdstraffen besloten de drie stewards om de twee coureurs een bepaald aantal plekken achteruit te zetten. Dit staat nergens in het sportief reglement van F2, maar wel in de International Sporting Code van de FIA - om precies te zijn in Bijlage L, Hoofdstuk IV, Artikel 2d.

Aron was als vijfde over de streep gekomen, maar kreeg vanwege contact met Victor Martins twee plaatsen straf en werd dus geklasseerd als zevende. Had hij een tijdstraf van 5 seconden gekregen, zou de Est slechts vijftiende zijn geworden. Miyata kreeg in totaal zes plaatsen straf vanwege twee ongelukken en werd teruggezet van P7 naar P13 van de achttien overgebleven deelnemers.

"Aangezien de race onder safety car-omstandigheden finishte, besloten de stewards, met gebruik van hun discretie, dat het terugzetten qua posities in de klassering eerlijker was dan de normale tijdstraf", legden Barrabino, Domingo en Mallalieu uit.

Het kan zijn dat de Formule 1 dit vroeg of laat gaat overnemen. Het komt namelijk vaker voor dat regelveranderingen, waar mogelijk, eerst worden uitgeprobeerd in juniorkampioenschappen, voordat het in de koningsklasse wordt geïntroduceerd.