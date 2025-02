De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de gedragsregels flink aangescherpt voor alle kampioenschappen die direct onder de autosportbond vallen, waaronder natuurlijk de Formule 1. President Mohammed Ben Sulayem wil echter misschien nog een stapje verder gaan en gaat daarbij in op de boardradio's.

Coureurs die deelnemen aan kampioenschappen die door de FIA worden georganiseerd, moeten zich aan bepaalde gedragsregels houden. Worden deze overtreden, dan heeft dat vanaf dit jaar veel ernstigere consequenties. Een voorbeeld hiervan is het taalgebruik van Max Verstappen. Hij werd na een persconferentie in Singapore bij de stewards op het matje geroepen, omdat hij 'f*ck' zei. De Red Bull-coureur gebruikte het woord om zijn auto in de Grand Prix ervoor te beschrijven en niet om iemand te beledigen. Toch werd hij schuldig bevonden van het overtreden van Artikel 12.2.1.k (vanaf 2025 is het Artikel 12.2.1.l), oftewel 'wangedrag'. Verstappen moest een taakstraf incasseren en deed dat uiteindelijk in Rwanda, een dag voor de officiële prijsuitreikingen.

Geen boardradio's meer?

Ben Sulayem lijkt te vinden dat coureurs te makkelijk wegkomen met het overtreden van de gedragsregels en de FIA gaat door een update in het reglement zwaardere straffen uitdelen: enorme boetes, schorsingen en zelfs puntenaftrek in het kampioenschap. Verstappen is er dan met die taakstraf nog goed van afgekomen, maar gaat hij nog een keer in de fout, dan kan hij rekenen op een boete van bijna een ton en loopt hij risico op een schorsing, en bij een derde fout komt er puntenaftrek bij kijken.

Tijdens een interview op het circuit van Jarama nabij Madrid, werd Ben Sulayem door SoyMotor gevraagd of hij niet alleen meer gaat ingrijpen op het taalgebruik bij persconferenties, maar nu ook op het taalgebruik over de boardradio's. "Gaan we nog [een stap] verder en de radio's van de live-communicaties uitschakelen? Misschien. Gaan we het vertragen? Misschien. Er zijn een boel dingen waar we aan werken met de promotors. Uiteindelijk zijn wij nog steeds de eigenaren van het kampioenschap."

Volgens de FIA-president, die meermaals duidelijk heeft gemaakt geen fan te zijn van gescheld tijdens de tv-uitzendingen van Grands Prix, bestaat er dus "misschien" een kans dat we geen boardradio's te horen krijgen. Erge scheldwoorden worden nu overigens sowieso al weggebliept in de Formule 1.

Verstappen noemde de stewards 'domme idioten' tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Gaat hij daar vanaf dit jaar bestraft voor worden en gaan we deze boardradio's überhaupt nog horen tijdens Grands Prix aankomend seizoen?

