Het Formule 1-seizoen is nog niet begonnen of we hebben alweer de nodige opmerkelijke relletjes te pakken. In dit artikel focussen we ons op de recente veranderingen binnen het team van de stewards, waar het erop begint te lijken dat men nu wel héél erg luistert naar wat superster Max Verstappen en zijn entourage allemaal zeggen.

Wat zou de Formule 1 zijn zonder de nodige relletjes hier en daar? Juist, helemaal niks. Ook in de winterstop blijven diverse zaken de gemoederen bezighouden en dit jaar is het met name de FIA, met de altijd vermakelijke Mohammed Ben Sulayem aan het roer, die de hoofdrol opeist met bijzondere beslissingen. Eén actie daarvan heeft te maken met nieuwe regels omtrent 'wangedrag' van de coureurs. Het motorsportorgaan trad op plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

De acties zorgden voor een hoop vraagtekens. In de groepsapp van de Grand Prix Drivers' Association ging het klaarblijkelijk los onder de coureurs, terwijl ook een hoop mensen binnen de FIA tegen de actie bleken. Opmerkelijk, daar je bij een grote regelverandering zoals deze toch zou opteren voor een groot draagvlak. Een van de zekerheden is in ieder geval dat Verstappen op zijn tellen moet gaan passen met deze nieuwe regels. Hij was voornamelijk de coureur die in 2024 in de spotlight stond door onder meer een taakstraf te krijgen na de vorige verscherping op dit onderwerp, terwijl hij de wereldpers wist te halen door de persconferentie in Singapore amper thuis te geven, om vervolgens buiten het hokje van de FIA wél uitgebreid de pers te woord te staan. Geen beste actie richting Verstappen, dus.

Vertrokken stewards

Daar zit het niet mee voor Verstappen, maar het andere opmerkelijke besluit van de FIA lijkt wél in het straatje van de Nederlander te vallen. Johnny Herbert vertrekt namelijk als steward bij het motorsportorgaan. In 2025 werd duidelijk dat Herbert en Verstappen niet de grootste vrienden waren. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Herbert was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. De Nederlander liet zich in het slot van het seizoen zelf ook meermaals kritisch uit. Zo zou hij het 'verkeerde paspoort' hebben, waarmee hij gekscherend doelt op de Britse voortrekkerij die toch vaak boven de Formule 1 hangt, zowel in de media als bij de wedstrijdleiding. Laten we eerlijk zijn: er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij het inderdaad erop lijkt dat coureurs uit bijvoorbeeld Spanje, Nederland en Duitsland anders beoordeeld worden dan de Britse coureurs.

Tim Mayer

De eerste dominosteen die omviel na de uitgesproken bovengenoemde woorden van Jos Verstappen was Tim Mayer. We gaan terug naar de Grand Prix van Mexico 2024, waar weer eens een hoofdrol weggelegd bleek voor Lando Norris en Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Verstappen zelf weigerde na afloop van de race om al te veel commentaar te geven op zijn eigen acties en de straf van de FIA, maar daaromheen bleken er natuurlijk genoeg fans en analisten die zich wél lieten horen. Zo was er vanaf toen het nodige te doen rondom de stewards die hem die gigantische straf gaven in Mexico. Terwijl één van deze mannen dus Johnny Herbert was, waarvan bekend is dat hij Brits is en niet altijd de grootste Verstappen-fan, bleek één van de andere stewards Tim Mayer te zijn. Hij is de zoon van Teddy Mayer, die in de vroege jaren van het team van McLaren een belangrijke rol bij de oprichting gespeeld heeft.

In principe hoeft dat geen reden te zijn om iemand uit zijn functie te halen. De FIA was nota bene zelf daarvan op de hoogte, gezien dat ook pontificaal op de eigen website te lezen viel. De verbazing was dan ook groot toen Mayer één maand later na jarenlange trouwe dienst plotseling uit zijn functie werd gehaald. Mayer zelf reageerde zeer verbaasd: "De officiële reden die zal worden gegeven, is dat men vond dat er sprake was van een belangenconflict met de FIA, omdat ik het recht op herziening had geleid in mijn rol als organisator. Maar dat is niet de echte reden voor mijn ontslag. Het zijn van organisator is een rol die ik al meer dan 12 jaar vervul, tot voordeel van de FIA. Dit is niets nieuws. In dit proces zijn de gevoelens van de president gekwetst, wat ik vreemd vind, omdat er geen reden was waarom hij zich gekwetst zou moeten voelen, terwijl iedereen de zaak professioneel heeft afgehandeld." Kortom: een bak aan schimmige redenen op een opvallend moment, vlak na de kritieken uit kamp Verstappen en op social media.

Johnny Herbert

Enkele maanden later is het dus wéér raak en valt het nieuwste 'Verstappen-slachtoffer'. Kortgeleden leek het er nog op dat Herbert ook dit seizoen weer gewoon door zou gaan met zijn rol als steward, daar hij ingedeeld was voor de eerste Grand Prix van het seizoen in Australië. De verbazing was dan ook groot toen plotseling vorige week woensdag bekend werd dat Herbert en de FIA tóch uit elkaar gaan voor dit seizoen en Herbert dus verdwijnt als steward. De officiële lezing was dat Herbert en de FIA in wederzijds goedvinden uit elkaar zijn gegaan, maar je lijkt er toch stiekem wel vanuit te kunnen gaan dat deze actie voornamelijk vanuit het motorsportorgaan ingezet is, zeker gezien zijn reactie op Instagram.

Hij schreef een dag na zijn vertrek het volgende: "Ik ben erg dankbaar voor de kans om de rol van FIA-steward voor jaren te hebben mogen invullen en ik heb ervan genoten dit te mogen doen. Het is zwaar werk en je moet hele lastige keuzes maken. Als stewards blijven we zowel coureurs als personeel met het allergrootste respect behandelen en moeten we onpartijdig blijven tijdens Formule 1-weekenden", zo beet hij van zich af. "Ten slotte ben ik de president en de FIA dankbaar voor de kansen die ik heb gehad." Afgaande op die uitspraken, lijkt het er niet op dat de Britse voormalig steward uit vrije wil is opgestapt.

Niet alleen zijn prestaties in het kamertje van de wedstrijdleiding waren onderwerp van gesprek, ook zijn loslippigheid in de media was toch vaak onderwerp van gesprek. Herbert schroomde er in het algemeen niet voor om de media - zij het in gesprek met verschillende schimmige goksites - in te duiken met verschillende gepeperde uitspraken, waarbij voornamelijk Verstappen vaak harde woorden in zijn richting hoorde komen: 'Verstappen gebruikt intimidatie als wapen' en 'Goed dat iemand tegen Verstappen opstaat' zijn twee voorbeelden van opmerkelijke dingen die hij zei. Voor Jos was het duidelijk: "Ik denk dat een steward helemaal niet met de pers moet praten en gewoon constant werk moet afleveren. En dat is nu zeker niet het geval."

Teveel macht voor Verstappen gevaarlijk

Laten we vooropstellen dat iedereen gebaat is bij eerlijke handhaving in de Formule 1 en het is goed dat de FIA probeert om dit zo zuiver mogelijk te maken. Tóch geven de vrij onverwachte en vreemde aftochten van Herbert en Mayer een vrij zure nasmaak als het aan mij ligt. Had dit allemaal niet anders opgelost kunnen worden en ligt de kern van het probleem niet veel dieper dan dat de FIA nu doet voorkomen? Het lijkt er op deze manier een beetje op dat men bij de FIA op deze manier wil zorgen dat de publieke opinie heel makkelijk draait door superster en poster boy Verstappen tevreden te houden. Het is toch opvallend dat er nooit wat over beide mannen - die al lang in dienst waren - gezegd is en ze na kritieken vanuit kamp Verstappen plotseling de laan uit gestuurd worden.

De FIA moet daarin waken dat het niet teveel anticipeert op de wensen en kritieken van een topcoureur of -team. Iets waar we als Nederlander in het verleden ook vaak over hebben lopen klagen in tijden van de Lewis Hamilton/Mercedes-dominantie. Natuurlijk willen we allemaal een zo eerlijk mogelijke sport en natuurlijk hopen we als Nederlanders dat Verstappen het goed doet, maar de FIA moet niet oppassen dat men doordraaft in het tevreden houden van de topcoureurs in de klasse, want op deze manier verliest men snel veel van de geloofwaardigheid, die over het algemeen al niet zo hoog ligt. Dit had toch zeker anders opgelost kunnen worden door een goed gesprek en een duidelijk statement. Op deze manier geef je kamp Verstappen té veel macht.

