F1: The Movie komt op donderdag 26 juni uit, maar GPFans mocht aanwezig zijn bij de vroege persvoorstelling, met dank aan Warner Bros Pictures. De film zal bij fans van de koningsklasse een enorme lach op het gezicht brengen en voor kippenvel zorgen.

F1 volgt het verhaal van Sonny Hayes (Brad Pitt), wiens veelbelovende Formule 1-carrière tot een abrupt einde kwam in 1993 door een angstaanjagende crash (gebaseerd op Martin Donnelly). Hij pakt het racen wel weer op door zich in te laten huren bij verschillende wedstrijden, maar racen in de Formule 1 lijkt er nooit meer in te zitten. Totdat zijn voormalige teamgenoot Ruben Cervantes (Javier Bardem) bij hem aan klopt. Cervantes is ondertussen eigenaar van APXGP, maar hij zal het F1-team gedwongen moeten verkopen, als hij geen Grand Prix wint. Hij overtuigt Hayes om een comeback te maken en zijn ervaring te gebruiken om APXGP tot een competitieve renstal te transformeren. Zijn teamgenoot wordt Joshua Pearce (Damson Idris), een talentvolle rookie. De rivaliteit tussen Hayes en Pearce resulteert echter in kopzorgen bij APXGP.

F1 is gemaakt met pure passie

Hayes is duidelijk een coureur die geen introductie nodig heeft. Hij is old school, ruig en bovendien ontzettend rap, en die reputatie is bekend bij de competitie. Dat wordt in F1 getoond in de 24 Hours of Daytona, meteen aan het begin van de film. Als kijker word je meteen in de actie gegooid en het voelt alsof je er zelf bij bent. De beelden zijn spectaculair en je wordt ondergedompeld in de geweldige geluiden van de GT3-auto's - er wordt geen luide muziek doorheen gedraaid die de motorgeluiden zouden overstemmen.

Wanneer Hayes bij APXGP terechtkomt, is dat niet anders. Er is onmiskenbaar veel passie in de film gestopt om de snelheid en het zij-aan-zij racen in de Formule 1 niet alleen adembenemend, maar ook realistisch in beeld te krijgen. Lewis Hamilton zal daar als medeproducent waarschijnlijk een grote rol in hebben gespeeld. Je leeft mee met APXGP en met Hayes, en het voelt soms bijna alsof je zelf deel uitmaakt van het team.

Alle kleine details maken de film compleet voor de autosportfan

Dankzij het feit dat de Formule 1 zelf veel heeft samengewerkt met de door Joseph Kosinski geregisseerde film, lijken de beelden niet alleen realistisch, maar het verhaal ook. Soms vergeet je zelfs even dat je een film aan het kijken bent en niet een Grand Prix. Er zijn een boel echte coureurs en teambazen uit de Formule 1 die kleine rollen spelen, en ondanks dat het geen acteurs zijn, komt het toch natuurlijk over.

De schrijvers hebben aan een heleboel details gedacht - details die zullen opvallen bij F1-fans, maar waarschijnlijk niet bij bioscoopgangers die niks weten van de autosport. Zo worden de APXGP-auto's op de grid een beetje naar achteren geduwd voor aanvang van de formatieronde om wat rubber neer te leggen voor meer grip bij de start. Tijdens de races hoor je Sky Sports-commentatoren David Croft en Martin Brundle, en worden de officiële F1-graphics van tv gebruikt.

Er zijn een boel scènes die zich afspelen op de echte grid voor een Grand Prix evenals in de paddock. Het is logistiek gezien heel knap dat de film tijdens daadwerkelijke F1-raceweekenden geproduceerd kon worden. De film speelt zich dan ook altijd af op de correcte circuits, op één scène na. Daarbij komen de geluiden goed overeen met wat er met de auto's gebeurt - iets wat we zelfs in Drive to Survive niet zien.

Balans tussen dramatisch en realistisch

Maar F1 is en blijft een Hollywood-film, dat mogen we niet vergeten. Er zijn een aantal scènes of verhaallijnen die worden geïntroduceerd voor het tragische effect - crashes, inhaalacties en racetactieken die misschien een beetje over the top zijn. Het zijn gebeurtenissen die wel realistisch in beeld gebracht worden of zelfs geïnspireerd zijn door echte gebeurtenissen, maar ook dramatisch overkomen. Bij het verhaal dat APXGP een team uit het achterveld is, en probeert met de even arrogante coureurs Hayes en Pearce te winnen, komen de nodige clichés kijken. Ik denk echter dat de film een gezonde balans heeft kunnen vinden tussen dit drama en het zo realistisch mogelijk maken.

Het plot flopt op één vlak: Pearce is bang om zijn F1-zitje kwijt te raken bij APXGP, als het team niet wint, want als het team niet wint, moet het verkocht worden. Maar tegelijkertijd schiet hij zich erg vaak in de eigen voet door niet van zijn fouten te leren en veel te gefocust zijn op Hayes in plaats van juist samenwerken met het team om de nodige prestaties te leveren. Zijn gedrag in de film past niet bij wat hij wil bereiken en dan begin je je af te vragen: waarom heeft APXGP überhaupt ooit Pearce als coureur aangenomen?

F1-film zorgt voor grote golf van nieuwe fans

F1: The Movie zal ongetwijfeld een klassieker worden in autosportkringen, maar ik denk tevens dat het bioscoopgangers die er weinig van af weten, een heel mooi beeld geeft van de Formule 1. Het zal me dan ook niet verbazen, als we weer een grote golf van nieuwe fans krijgen, zoals Drive to Survive daar een aantal jaar geleden voor zorgde. De film toont wat het vergt om een coureur of lid van een F1-team te zijn, het geld dat rondgaat en de spelletjes die worden gespeeld, wat er op de achtergrond allemaal gebeurt bij bijvoorbeeld de afdeling van engineers, en hoe diep rivaliteit en vriendschap kunnen gaan in de autosport. Ik kan F1 alleen maar aanraden.

