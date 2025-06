Mohammed Ben Sulayem gaat in december een gooi doen naar een tweede termijn als voorzitter van de FIA. Ook al zijn er de afgelopen jaren een aantal controversiële zaken geweest waar Ben Sulayem betrokken in was, zijn er desalniettemin al bijna 40 autobonden die graag een tweede termijn willen zien. In deze GPFans Special duiken we in de strijd die mogelijk gaat losbarsten om één van de belangrijkste posities in de autosport, namelijk die van de FIA-president.

