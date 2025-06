Marko gaat in op onderhandelingen Verstappen-Mercedes, Assen wil Dutch GP overnemen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen maakte een rampzalig weekend mee in Oostenrijk, want Kimi Antonelli kegelde hem in de openingsronde al uit de race. Geluk bij een ongeluk, want de Limburger kon nu wel op tv kijken hoe zijn eigen GT3-team het deed. En Verstappen.com Racing won de 24 Hours of Spa in de Gold Cup, iets wat protegé Chris Lulham bijna niet kon geloven. Ondertussen blijven er geruchten over Mercedes de ronde doen: Verstappen zou met teambaas Toto Wolff in gesprek zijn en Mercedes-reserverijder Valtteri Bottas keert naar verluidt mogelijk terug in de Formule 1, als het tweede zitje bij Alpine weer vrijkomt. Verder is de kalender voor 2026 aangepast en ziet Red Bull-teambaas Christian Horner iets bij McLaren wat hij niet snapt.

Horner begrijpt er niets van: 'Piastri was in feite de liefde aan het bedrijven met de uitlaatpijp'

Red Bull-teambaas Christian Horner keek met verbazing toe in Oostenrijk, toen hij zag hoe het McLaren-duo elkaar in de openingsfase van de race fel maar probleemloos bevocht. Waar de RB21 al snel last krijgt van oplopende bandentemperaturen zodra die in de slipstream van een voorligger rijdt, konden de McLarens rondenlang strijd leveren zonder enig probleem. "Wat echt indrukwekkend is, en ik zie geen enkel ander team dat kunnen doen, is hoe dicht Oscar achter Lando kan rijden met een auto vol brandstof aan het begin van de race. Hij was in feite de liefde aan het bedrijven met de uitlaatpijp en de banden sleten maar niet. Dat is voor mij echt hun grote voordeel", zo stelt hij. Lees hier het hele artikel over Christian Horner die niet begrijpt hoe McLaren de banden zo goed houdt.

FIA past 2026-kalender aan op verzoek van organisator en onthult drie testmomenten voor teams

Komend seizoen gaat de koningsklasse een nieuw tijdperk in met gloednieuwe wagens. De teams maken bovendien gebruik van een nieuwe power unit en dat vergt het nodige testwerk voordat de eerste race in Melbourne van start gaat. De testdagen worden daarom verdeeld over drie sessies en de internationale autosportbond heeft het programma onthuld. Ook is er een wijziging in de kalender. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt niet op zondag 27 september verreden maar op zaterdag 26 september. Lees hier het hele artikel over wijziging van de Formule 1-kalender voor 2026.

'Alpine informeert bij Mercedes naar beschikbaarheid Bottas'

Valtteri Bottas zou in 2025 mogelijk kunnen terugkeren op de grid als invaller. The Race meldt dat Flavio Briatore namens Alpine bij Mercedes heeft geïnformeerd naar de status van Bottas. Franco Colapinto weet als vervanger van Jack Doohan vooralsnog niet te imponeren, en Briatore zou bovendien twijfelen of Colapinto het team wel voldoende informatie kan geven over de prestaties van de Alpine-auto in 2025. Ook met het oog op de ontwikkeling van de 2026-wagen zou de ervaring van Bottas van grote waarde kunnen zijn. Lees hier het hele artikel over een mogelijk zitje voor Valtteri Bottas.

Assen wil Dutch Grand Prix van Zandvoort overnemen: 'Wij zijn er klaar voor'

Als het aan Arjan Bos, voorzitter van het circuitbestuur van Assen, ligt, verdwijnt de Formule 1 niet uit Nederland. In Langs de Lijn legt Bos uit dat het TT Circuit Assen meer dan geschikt is voor de koningsklasse, al acht hij de kans klein dat de Formule 1 zelf geïnteresseerd is in een race op het Drentse asfalt. "We zijn geschikt voor een Formule 1-GP. Wat dat betreft is het zeker realistisch dat er een race in Assen komt. Er ligt alleen nog geen concreet bod op tafel, en ik weet niet of de Formule 1 geïnteresseerd is in een race in Nederland. Als zij hier willen racen, dan zijn wij er klaar voor," aldus Bos. Lees hier het hele artikel over de toekomst van de Dutch Grand Prix.

Lulham bijna sprakeloos na Spa 24H-zege: "Heel veel hulp gekregen van Verstappen"

Verstappen.com Racing won afgelopen weekend de CrowdStrike 24 Hours of Spa in de Gold Cup-klasse. Harry King en Max Verstappen-protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen gingen met hun Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo urenlang de strijd aan met een McLaren-team. Lulham is bijna sprakeloos na zijn eerste zege in een 24-uurswedstrijd. "Nee, absoluut niet", antwoordde Lulham bij AUTOSPORT.nl op de vraag of hij een jaar geleden had kunnen dromen van een overwinning in de 24 Hours of Spa. "Ik kan het zelfs nu nog niet geloven. Dat dit team mij heeft uitgekozen en mij als familie heeft omarmd, en om dan zo'n resultaat te halen in mijn debuut… Ik had dit echt niet verwacht." Lees hier het hele artikel over de reactie van een Verstappen-protegé na zijn eerste overwinning in een 24-uursrace.

Verstappen niet boos op Antonelli na crash: "Niemand doet dat expres"

Max Verstappen lag in bocht drie van de F1 Grand Prix van Oostenrijk al uit de race. Kimi Antonelli was tegen de Red Bull gecrasht met flinke schade tot gevolg. Hij legt echter uit dat hij niet boos is op de rookie van Mercedes. "Ik werd van achteren aangetikt en toen was het meteen klaar", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Ik wist natuurlijk niet wat er gebeurd was en hij zat achter mij, dus ik vroeg aan hem wat er was gebeurd. Dat was het. Maar daarna hebben we elkaar verder gesproken. Het is allemaal oké." Antonelli had zijn verontschuldigingen aangeboden. "Ja, het kan gebeuren." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de crash met Kimi Antonelli.

