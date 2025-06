Red Bull-teambaas Christian Horner keek met verbazing toe in Oostenrijk, toen hij zag hoe het McLaren-duo elkaar in de openingsfase van de race fel maar probleemloos bevocht. Waar de RB21 al snel last krijgt van oplopende bandentemperaturen zodra die in de slipstream van een voorligger rijdt, konden de McLarens rondenlang strijd leveren zonder enig probleem.

De bandenslijtage is een van de sterke punten van de MCL39 en hoe het papaja oranje team erin slaagt de banden in het juiste temperatuurvenster te houden blijft voor de concurrentie een raadsel. In de warme omstandigheden op de Red Bull Ring kon het McLaren duo een tempo rijden waar de rest simpelweg geen antwoord op had en Horner concludeert dan ook dat McLaren momenteel buiten bereik is.

Gevecht om leiding van de wedstrijd

In gesprek met Autosport.com reageert Horner op het gevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de beginfase van de race. "Wat echt indrukwekkend is, en ik zie geen enkel ander team dat kunnen doen, is hoe dicht Oscar achter Lando kan rijden met een auto vol brandstof aan het begin van de race. Hij was in feite de liefde aan het bedrijven met de uitlaatpijp en de banden sleten maar niet. Dat is voor mij echt hun grote voordeel", zo stelt de teambaas van Red Bull.

Horner begrijpt er niets van

De truc zit dus in het bandenbeheer, iets wat Red Bull tot op heden niet weet te matchen: "Ze zijn erin geslaagd een auto te creëren die zijn banden echt heel goed beschermt en duidelijk een goede balans heeft. Ik kan me geen andere auto voorstellen die zo dicht bij de auto zou kunnen komen zonder de voor- of achterbanden te vervormen. Ik snap het echt niet."

