Als het aan Arjan Bos, voorzitter van het circuitbestuur van Assen, ligt, verdwijnt de Formule 1 niet uit Nederland. In Langs de Lijn legt Bos uit dat het TT Circuit Assen meer dan geschikt is voor de koningsklasse, al acht hij de kans klein dat de Formule 1 zelf geïnteresseerd is in een race op het Drentse asfalt.

De Dutch Grand Prix werkt in 2026 voorlopig de laatste editie af, maar dat geldt specifiek voor het circuit in Zandvoort. In december liet Robert van Overdijk, directeur van de Dutch Grand Prix, weten dat er na die editie definitief een einde komt aan de race in Zandvoort. "Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan. We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker," verklaarde hij destijds.

Assen is klaar voor F1

Bos benadrukt dat er nog geen officieel plan bij de FOM is ingediend, maar dat Assen zich wel aanbiedt als alternatief, mocht de Formule 1 na 2026 in Nederland willen blijven. "We zijn geschikt voor een Formule 1-GP. Wat dat betreft is het zeker realistisch dat er een race in Assen komt. Er ligt alleen nog geen concreet bod op tafel, en ik weet niet of de Formule 1 geïnteresseerd is in een race in Nederland. Als zij hier willen racen, dan zijn wij er klaar voor," aldus Bos.

Bos acht de kans echter klein

Toch wijst de trend erop dat de Formule 1 zich steeds meer richt op circuits buiten Europa, al werd dit weekend bekend dat de Red Bull Ring nog minimaal tot en met 2041 op de kalender blijft staan. "Als er races af moeten vallen, is West-Europa als eerste aan de beurt. De sport wordt steeds mondialer, en daarom acht ik de kans voor ons klein. Maar als er een mogelijkheid komt, willen we die zeker aangrijpen," besluit Bos.