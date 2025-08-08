Formule 1 Dutch Grand Prix voor iedereen in Nederland gratis te zien
Over precies drie weken gaat het raceweekend in Zandvoort van start. Diverse Nederlandse fans zullen dan afstemmen op de koningsklasse via Viaplay of F1TV, maar de Dutch Grand Prix is dat weekend ook gratis te bekijken.
Waar de Grand Prix van Nederland in de eerste jaren nog op het open net te zien was, is die situatie inmiddels veranderd. Toch zal de Dutch Grand Prix voor onze oosterburen wél op het open net verschijnen, namelijk op RTL. Deze zender is in het basispakket van veel Nederlandse televisiekijkers opgenomen, waardoor ook zij kunnen profiteren van het voordeel. Net als in Groot-Brittannië beschikt Sky Sports over de uitzendrechten in Duitsland, maar RTL heeft een deal afgesloten waardoor enkele races op het open net worden uitgezonden.
Gratis Grand Prix van Nederland bekijken
Het gaat om zeven Grands Prix die op het open kanaal in Duitsland worden uitgezonden. De Grands Prix van China, Imola, Spanje, Canada en België waren eerder al via RTL te bekijken. Nu volgt dus ook de race op Zandvoort. Daarnaast zal ook de wedstrijd in Las Vegas op RTL te zien zijn. RTL Deutschland is voor Ziggo-klanten te vinden op kanaal 58 en voor KPN-klanten momenteel op kanaal 47.
