De FIA heeft zojuist bekendgemaakt wanneer de testdagen plaatsvinden voor het nieuwe seizoen met de nieuwe wagens. Daarnaast is de datum voor de Grand Prix van Azerbeidzjan aangepast op verzoek van de organisator.

Komend seizoen gaat de koningsklasse een nieuw tijdperk in met gloednieuwe wagens. De teams maken bovendien gebruik van een nieuwe power unit en dat vergt het nodige testwerk voordat de eerste race in Melbourne van start gaat. De testdagen worden daarom verdeeld over drie sessies en de internationale autosportbond heeft het programma onthuld.

Artikel gaat verder onder video

Drie testmomenten

In de voorbereiding op komend jaar zijn er drie momenten waarop de teams de wagens kunnen testen. Van 26 tot en met 30 januari reist de koningsklasse af naar Barcelona voor een besloten test. Van 11 tot en met 13 februari vinden de testdagen plaats in Bahrein en deze zijn wel vrij toegankelijk. Daarnaast zijn er nog drie testdagen van 18 tot en met 20 februari die wederom in Bahrein worden gehouden. Ook is er een wijziging in de kalender. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt niet op zondag 27 september verreden maar op zaterdag 26 september. Dat is het gevolg van een verzoek van de organisatie in Azerbeidzjan in verband met een feestdag op zondag 27 september.

2026 FIA Formula One World Championship Calendar update ⬇️



- 3 pre-season testing sessions

- Azerbaijan Grand Prix to be held on Saturday 26th September#FIA #F1 pic.twitter.com/6por2md1wu — FIA (@fia) June 30, 2025

Gerelateerd