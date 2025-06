De F1 Grand Prix van Canada is nog maar één sessie oud of de eerste straf is al uitgedeeld. De stewards hebben Oscar Piastri namelijk een boete opgelegd. Het zal de kampioenschapsleider van McLaren echter nauwelijks pijn doen in de portemonnee.

Na drie wedstrijden in Europa is het Formule 1-circus beland op het Circuit Gilles Villeneuve. Charles Leclerc was het snelst in de beginfase van de eerste vrije training, maar hij zette na nog geen kwartier zijn Ferrari al in de muur. Hij zou daarom blijven steken op een 1:13.885. Onder andere Max Verstappen en George Russell zijn al onder de tijd van de Monegask gedoken. Van Piastri hebben we tot de slotfase van VT1 niet veel gezien. De Australiër verreed zeven ronden op de softs, voordat hij weer naar binnen ging. Hij staat momenteel op P15 met nog 20 minuten te gaan.

Boete voor Piastri

Piastri heeft nog niet alles uit de kast gehaald tijdens de eerste vrije training, maar waar hij wél snel ging was in de pitstraat. De stewards deelden namelijk een boete aan hem uit voor te hard rijden door de pits. Dat is in overtreding van artikel 34.7 van het sportief reglement. Gelukkig ging het maar om een overschrijding van 0,3 kilometer per uur boven de limiet van 80. De boete bedraagt daarom niet meer dan €100.

