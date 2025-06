Helmut Marko heeft meer uitleg gegeven over de veelbesproken tegenvallende slotfase voor Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De hoofdadviseur van Red Bull Racing wijst naar Oscar Piastri als een van de verantwoordlijkheden. Daarnaast is hij met een opdracht gekomen voor Verstappen.

De regerend en viervoudig wereldkampioen ving de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan vanaf de derde positie en ging bij de start meteen voorbij aan Lando Norris. Hij werd door Red Bull op een driestopstrategie gezet, maar die pakte door een safety car voor Kimi Antonelli niet goed uit. De Limburger kon op de harde band Charles Leclerc niet achter zich houden en werd vervolgens geraakt door een aanvallende George Russell. Verstappen stak de eerste bocht af en kreeg van race-engineer Gianpiero Lambiase de opdracht om Russell erlangs te laten. Dit wilde Verstappen niet en later bleek dat het ook niet hoefde. Uit frustratie knalde hij in bocht vijf tegen de Mercedes op. De FIA deelde een tijdstraf van 10 seconden uit waardoor Verstappen tiende werd in plaats van vijfde. Er kwamen nog eens 3 strafpunten bovenop, waardoor de teller nu op 11 staat. Nog één strafpunt erbij en Verstappen wordt geschorst. Piastri liet de chaos achter zich, won de race en breidde zijn kampioenschapsleiding uit.

Marko wijst naar slimmigheidje Piastri

"We hadden een betere kans gehad op gebruikte, zachte banden dan nieuwe, harde banden", geeft Marko in zijn column op Speedweek toe. "Het opwarmen is heel moeilijk met de hardste compound. We kregen die gewoon niet op temperatuur. Maar Piastri reed ook langzaam voor de herstart. Ondanks zijn jonge leeftijd, rijdt hij als een veteraan. En hij wist dat Max op de harde band stond. Daarna was natuurlijk het incident van Max, maar je moet naar de context kijken. Ten eerste was hem de harde band gegeven, terwijl hij die niet wilde. Vervolgens verloor hij bijna de macht over het stuur, waardoor hij bijna van de baan vloog. Daarna reed Leclerc tegen zijn zijkant bij 300 kilometer per uur. [De stewards] hebben dat compleet gemist, het was heel gevaarlijk. Dat zorgde al voor een gespannen sfeer. Als laatste had je dat incident met Russell."

Oostenrijk missen zou ramp zijn

"Max kent de reglementen heel goed en zei dat hij de positie niet zou opgeven", vervolgde de Oostenrijker. "Maar hem werd verteld dat hij het toch moest doen. Dat waren een boel bittere pillen om te slikken. Russell is ook niet bepaald zijn beste vriend. Nu mag hij de komende twee raceweekenden echt niets verkeerds doen. Natuurlijk hebben we die opdracht ook aan hem meegegeven. Het zou een ramp zijn, als hij niet mag starten in Oostenrijk. We verwachten dat scenario niet, want het is niet zo dat Max elke race iets fout doet."

