Max Verstappen heeft tot nu toe weinig te zeggen in het wereldkampioenschap van dit jaar en zowel fans als Verstappen zelf lijken op dit moment zeker geen rekening meer te houden met een wereldtitel in 2025. Calum Nicholas verwacht echter alsnog dat er dit jaar iets heel moois gaat gebeuren.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Resultaat: tien seconden straf en slechts P10 en één puntje uit Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen weinig hoopvol

Met het resultaat dat meegenomen wordt, lijkt een titel in 2025 verder weg dan ooit. Verstappen schreef natuurlijk de laatste drie wereldkampioenschappen op zijn naam, maar dit jaar lijken de McLarens toch echt een bijzonder flink streepje voor te hebben op de Red Bull. Ook Verstappen zelf gaf al meermaals aan weinig meer te verwachten in dit wereldkampioenschap. De Nederlander denkt daar zelf voorlopig niet meer over na.

Verstappen tóch wereldkampioen

Toch hebben zijn fans nog niet allemaal de titel door het spreekwoordelijke toilet gespoeld en ook betrokkenen bij de sport schrijven Verstappen nog niet af. Eén van hen, voormalig Red Bull-monteur Nicholas, denkt dat zijn oud-collega toch nog aan het juiste eind zal trekken: "Vijf", reageert hij in DRIVER op de vraag hoeveel wereldkampioenschappen Verstappen zal pakken. "Ik denk dat Max gaat winnen dit jaar. Max gaat de coureurstitel pakken dit jaar, daarna gaat hij ermee stoppen. Ik weet er verder niks over. Maar dit is het. Niet geloven in Max is krankzinnig."

