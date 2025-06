Nico Hülkenberg kwam als vijfde over de streep tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. Kick Sauber heeft nu een auto die meer punten scoort dan een auto van Red Bull Racing, en dat is Jonathan Wheatley ook opgevallen. Hij heeft onlangs de overstap gemaakt van sportief directeur van Red Bull naar teambaas van de Zwitserse formatie, en is tevreden met de vooruitgang.

Kick Sauber bracht een uitgebreid upgradepakket mee naar het Circuit de Barcelona-Catalunya met een nieuwe voorvleugel voor een verbeterde efficiëntie van de downforce, en de vloer en sidepods werden ook gewijzigd om de luchtstroom naar achteren aan te pakken. Hülkenberg lag al op puntenkoers, maar een late neutralisatie gaf hem de kans om Lewis Hamilton en Isack Hadjar voorbij te gaan. Daarnaast profiteerde hij van de straf van Max Verstappen en werd hij als vijfde geklasseerd. In de afgelopen twaalf raceweekenden, een half seizoen dus, heeft een auto van Kick Sauber - eerst met Zhou Guanyu en daarna Hülkenberg - meer punten gescoord dan een auto van Red Bull - eerst met Sergio Pérez en daarna Yuki Tsunoda. Om precies te zijn gaat het om 20 punten voor Kick Sauber, wat vanaf 2026 Audi wordt, en 8 voor de geplaagde tweede Red Bull. Wheatley hoopt dat de eerste stappen op weg naar de top zijn gezet.

Upgrades hebben zich uitbetaald

"Alles viel gewoon op zijn plek", zei Hülkenberg na de race in Montmeló. "De start was goed en de eerste ronde was fantastisch. Daar pakte ik meteen al een aantal plekken. Dat legde de basis voor de rest van de race. We hadden een goede auto, een goed ritme en een goede balans. De updates hebben zich echt uitbetaald. Het was genieten en goed om te zien. Zonder de safety car was het waarschijnlijk een P8 geworden, maar daardoor kwam iedereen bij elkaar."

Verder bouwen op momentum

"Ik ben gewoon blij dat de upgrade deed wat we ervan hadden verwacht, en dat de feedback van de coureurs hetzelfde was", vertelde Wheatley tegenover de media. "We hebben er zoveel werk in gestopt en er is zoveel passie in dit team. Ik hoop dat we dit als een soort springplank kunnen gebruiken op onze weg richting de top, waar we willen zijn. Ik hoop dat we verder kunnen bouwen op dit momentum. En ik zei dat we een tiende nodig hadden om ons in het gevecht te mengen. Dat is waar we het nu over hebben, terwijl je vroeger een halve seconde of zes tienden uit een upgrade hoopte te halen. Het zit zo dichtbij elkaar."